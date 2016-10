Heidenauer sind gute Blutspender

Die Heidenauer haben die Wahl, entweder gehen sie zum DRK oder zum privaten Blutspendedienst Haema. Der ist seit 2012 viermal jährlich in Heidenau, zunächst bei den Johannitern, seit vorigem Jahr im Mügelner Sonnenhof. Am Mittwoch war der letzte Termin für dieses Jahr. Die 35 Spender waren acht weniger als sonst im Schnitt. Statt sonst drei Erstspender kam diesmal nur einer, teilt Haema mit.

Heidenau ist neben Pirna der einzige Ort im ehemaligen Kreis Pirna, in dem Haema aktiv ist – im Unterschied zum DRK, das in sehr vielen Kommunen Termine anbietet. In Pirna hatte Haema bis zum Hochwasser 2013 ein ständiges Quartier am Hauptplatz. Lange wurde nach neuen geeigneten Räumen gesucht. Kurz vor der Unterzeichnung scheiterte ein Mietvertrag. So finden nach wie vor zweimal im Monat die Termine im Klinikum Pirna statt. Die Suche nach einer Alternative sei derzeit hintenangestellt. (SZ/sab)

