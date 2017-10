Heidenauer rettet Schloss Rainer Dierchen baut ein Schlossmodell mit Diorama und hat damit jetzt am Wochenende einen großen Auftritt.

Rainer Dierchen mit Schlossmodell (l.) und Diorama (r.) von Lauterbach: Zu sehen am Wochenende im Sörnewitzer Handwerkerhof in der Dresdner Straße 303. © Randi Friese

Ruheständler Rainer Dierchen aus Heidenau hat am Wochenende einen Auswärtstermin. In Sörnewitz, zwischen Dresden und Meißen. Und das kam so:

Im Mai besuchte der gelernte Holzmodellbauer für Gießereitechnik und HobbyPlastikmodellbauer das Schloss Lauterbach nahe Moritzburg. Er hatte noch nie zuvor etwas von ihm gehört, dafür schon viele Modelle, unter anderem Schloss Rottwerndorf gebaut. Auf Lauterbauch wurde er durch einen Freund aufmerksam. Bei der Schlossführung geschah es dann. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Rainer Dierchen. „Neben den vielen die Räume des Erdgeschosses schmückenden Gemälden von Roland Schwenke hing es im Damenzimmer: das wundervolle Bild mit der historischen Schlossansicht von 1865, auf dem auch das Türmchen das Dach des Schlosses ziert.“

Der passionierte Hobby-Modellbauer Dierchen, der schon Modelle wie Schloss Pirna-Rottwerndorf oder das bereits abgerissene Belvedere von Schloss Weesenstein detailgetreu nachgebaut hat, konnte vor seinem geistigen Auge bereits ein Diorama von Schloss Lauterbach im Miniaturformat sehen. Sogleich machte er sich in seiner kleinen Werkstatt in Heidenau an die Arbeit. Es entstanden die winzigen Einzelteile des künftigen Schlossmodells in HO-Format: Fensterlädchen, Schornsteinchen, selbst die Wappenkrönung auf der Parkseite und das Schlosstürmchen mit allen Kleinigkeiten. Rainer Dierchen baute das Modell aus Begeisterung für das Turmprojekt und als Anerkennung und Unterstützung für den rührigen Schlossförderverein.

Als er dann gefragt wurde, ob er sein neuestes Werk, das detailgetreue Schloss-Lauterbach-Modell mit Diorama zur Sörnewitzer Hobbyschau am kommenden Wochenende präsentieren würde, sagte Dierchen natürlich gern zu. Dass er mit seinem Modell auch noch etwas ganz anderes in Gang brachte, ahnte er da nicht. Bei der Planung des historischen Schlosstürmchens, das nächstes Jahr wieder das Dach von Schloss Lauterbach zieren soll, war nämlich nicht alles ganz optimal gelaufen. Es wurde vergessen, die Turmspitze und andere wichtige Zierelemente des Turmes in den Kostenplan aufzunehmen.

Da Fördermittel beantragt waren, reichte der Lauterbacher Förderverein den korrigierten Kostenplan beim Landratsamt in Großenhain nach. Dort landete der Plan bei einer Mitarbeiterin, die sich im Kultur- und Heimatverein Sörnewitz engagiert und gerade auf der Suche nach neuen Ausstellern für die zehnte Hobbyschau war. „Der Modellbauer könnte da eine schöne Bereicherung sein“, meinte sie. Und so ist Rainer Dierchen nun am Wochenende in Sörnewitz dabei. Genau wie Schlossmaler Roland Schwenke aus Dresden, der die herrliche Vorlage für den Modellbau lieferte.

Zur Sörnewitzer Hobbyschau kann man verschiedene Exponate der beiden zwischenzeitlich befreundeten Künstler, die sich mit großer Hingabe für Schloss Lauterbach engagieren, bewundern – und ihnen und anderen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Insgesamt etwa 40 Aussteller haben sich mit den verschiedensten Hobbys angemeldet. Neben Malerei und Handarbeiten aller Art, Holz-, Papier-, Floristik-, Modellbau- und Keramikarbeiten wird es wieder viele Vorführungen und Mitmachangebote für Jung und Alt geben. Probieren Sie sich aus beim Filzen, Wolle spinnen, Glas schleifen, Kerzen ziehen oder lassen Sie sich von einem pfiffigen Senior sein selbst gebautes Fitness-Gerät vorführen! Der Ausstellungsraum im Erdgeschoss ist auch für Rollstuhlfahrer gut zugängig. (SZ)

Handwerkerhof Sörnewitz, Dresdner Straße 303, Sonnabend 11 bis 18 Uhr; Sonntag 11 bis 17 Uhr; Eintritt: Erwachsene zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

