Heidenauer ärgern sich über Müll in Parks Die Anwohner sehen die Stadt und die Polizei in der Pflicht. Doch die haben kein Personal – und keine Autos.

So sieht es aus, wenn Jugendliche mal wieder die Parkanlagen in Beschlag genommen haben. © privat

Für Christa Hirsch und ihren Lebensgefährten Peter Fischer ist es ein festes Ritual. Jeden Tag geht das Rentner-Paar aus Heidenau eine Runde spazieren. Meist in ihrem Wohngebiet, entlang der Müglitz oder in einem der Parks in Heidenau. Doch nicht jeder nutzt die städtischen Grünanlagen nur für gemütliche Spaziergänge, wie das Paar erst neulich wieder im Park an der Ernst-Schneller-Straße feststellte. An dem Tag, einem Sonnabend, hatten etwa zehn junge Leute einige Bänke in dem kleinen Park in Beschlag genommen. Daran wäre auch eigentlich nichts zu kritisieren – wäre da nicht der Müll, den die Jugendlichen immer wieder hinterlassen.

„Sie feierten ganz offensichtlich eine Party, hatten allerhand Flaschen, auch Alkohol, und Lebensmittel um sich herum“, erzählt Christa Hirsch, die gegen 19.30 Uhr mit ihrem Partner unterwegs war. „Zu dem Zeitpunkt war schon ziemlicher Tumult und die Unordnung durch die Flaschen und Verpackungen erheblich“, sagt Peter Fischer. Wie er und Christa Hirsch am nächsten Tag von einer Anwohnerin erfuhren, hatte diese an dem Abend sogar die Polizei gebeten, nach dem Rechten zu schauen. „Die junge Mutti machte sich Sorgen wegen der Kinder, die im Park oft spielen, wo aber öfter auch Glasscherben herumliegen“, sagt er. Die Polizeibeamten allerdings winkten ab, weil angeblich keine Einsatzwagen zur Verfügung standen. Christa Hirsch und Peter Fischer können das nicht nachvollziehen. Denn der Park an der Ernst-Schneller-Straße ist nicht die einzige Problemstelle in Heidenau. „Das Gleiche passiert unter anderem am Schwarzen Weg, parallel zur Müglitz“, sagt er. Die Bänke und das Flussufer würden immer wieder vermüllt. Doch unternommen wird nichts, hat das Paar den Eindruck. „Es muss doch möglich sein, dass Ordnungsamt und Polizei gemeinsam mit der Bevölkerung dafür sorgen, dass mehr Sauberkeit in Heidenau einzieht“, sagt Peter Hirsch.

Müll, Lärm, Vandalismus und Pöbeleien gegenüber Passanten – der Stadtverwaltung sind die Probleme in ihren öffentlichen Grünanlagen bekannt. Auch um den besagten Abend an der Schneller-Straße weiß die Stadtverwaltung Bescheid. Nach eigener Auskunft versucht sie ihr Möglichstes. So bemüht sich das Rathaus um regelmäßige Kontrollen durch die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes. Denn auch für die Parks gelten Regeln. „Der Alkoholkonsum ist in den öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen generell untersagt“, erklärt Marion Franz, stellvertretende Bürgermeisterin von Heidenau.

Allerdings kämpft die Stadt mit den beschränkten personellen Kapazitäten. Deshalb hat sie einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der insbesondere an den Wochenenden in den Abendstunden auf Streife gehen soll. „Auch hier muss jedoch klar festgestellt werden, dass nur unregelmäßig Streifen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet möglich sind“, sagt Marion Franz. Bei konkreten Störungen außerhalb der Dienstzeiten des Ordnungsamtes empfiehlt sie deshalb, sich an die Polizei zu wenden. Diese wäre dann auch zuständig. „Wir haben den geschilderten Sachverhalt zum Anlass genommen, noch mal mit dem Polizeirevier Pirna über die Aufgabenwahrnehmung zu sprechen“, sagt Marion Franz.

Auch wenn sich das Problem angesichts der herbstlichen Temperaturen bald vorerst von selbst klären dürfte – für Christa Hirsch und Peter Fischer ist die Situation nicht befriedigend. Sie sind überzeugt, dass die Kontrollen insbesondere am Wochenende verstärkt werden müssten. „Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen wird immer wieder von der deutschen Leitkultur gesprochen, der sie sich beugen sollen. Dann sollten das die deutschen Jugendlichen aber erst mal vorleben“, sagt Peter Fischer. Immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer: Am Tag nach der Party sammelten die jungen Leute zumindest einen Teil ihrer Hinterlassenschaften wieder ein. Doch warum nicht gleich die Müllbehälter nutzen?

