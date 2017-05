Heidenau zum Verlieben Die Stadt feiert drei Tage. Gelegenheit für etliche Liebesgeschichten. Eine davon gibt es schon vorab und die anderen am Sonntag zum Umzug.

Vorneweg beim Stadtfest-Umzug: Heidenaus Maskottchen Kater Schlau. Diesmal führt er den Zug der Verliebten an. © Archivfoto: Daniel Förster

Auf den ersten Blick ist Heidenau nicht die Stadt, in die man sich verliebt. Auf den zweiten oder dritten schon eher. Beim Stadtfest von Freitag bis Sonntag kann man sich drei Tage Zeit lassen, um seine Liebe für die Stadt zu entdecken, aufzufrischen oder zu vertiefen. So jedenfalls wünschen es sich die Veranstalter vom Heimat- und Kulturverein. Annette Denzer-Ruffani ist die Geschäftsführerin und hat ihre ganz eigene Heidenauer Liebesgeschichte.

In Maxen aufgewachsen, wollte sie nie und nimmer nach Heidenau ziehen. Von den Bergen aus gesehen, hing immer so eine Dunstglocke über der Stadt. Nach der Lehre ging sie zwei Jahre nach Berlin und verliebte sich ausgerechnet in einen Heidenauer. Diese Liebe hat nicht ewig gehalten, die zur Stadt jedoch bis heute. „Heidenau hat sich derart gewandelt und ist heute ansehnlich und schön, eben zum Verlieben.“

Musik: Von Lindenberg bis Schäfer

Jede Liebe hat ihre eigene Musik. Beim Stadtfest kann jeder seine Liebe und seine Musik finden. Schäfer Heinrich, Marry, Anthony, Express Partyband, Mr. Feelgood, Martin Fischer, Nicci Schubert, Duo Atemlos und die ultimative Udo Lindenberg-Covershow: Wem der eine oder andere Name nichts sagt, kann das ändern.

Läden offen, Straßen zu zurück 1 von 4 weiter Geschäfte: Der Stadtfest-Sonntag ist traditionell einer der Sonntage im Jahr, an dem die Geschäfte zwischen 12 und 18 Uhr öffnen dürfen. Müll: Restmüll und Bioabfall werden statt wie geplant am 27. Mai in Heidenau auf den zum Festgebiet gehörenden Straßen erst am 29. Mai abgeholt. Verkehr: Vom 25. bis 29. Mai gesperrt: Thälmann-, Schul-, Ring-, Röntgen-, Haeckel-, Bahnhofstraße, am Sonntag , 12 bis 16 Uhr, auch die Pirnaer Straße. Parkplätze: Real, Bahnhofstraße, Einkaufszentrum, umliegende Straßen. Die Fähre fährt Sonnabend und Sonntag bis 2 Uhr. Sicherheit und Hilfe: Im Einsatz sind Sicherheitsdienst und Polizei. Das Organisationsbüro ist erreichbar unter Tel. 03529 511015. Es wird gebeten, auf große Taschen, Rucksäcke und Glasflaschen zu verzichten. Um das gesundheitliche Wohl der Besucher kümmern sich die Johanniter. (SZ)

Heimvorteil hat das Birdhouse Jazz-Duo mit Carsten Nachtigall und Lutz Funke. Sie präsentieren am Freitag 20 bis 22 Uhr auf der Bühne an der Haeckelstraße ihr neues Programm „Birdhouse Jazz in Rock“ und haben sich dazu Verstärkung geholt. Marek Hering am Bass sowie Damian Krebs an den Drums machen aus dem Duo ein Quartett. Die Heidenauer Band „Lutz Dammann und Friends“ spielt am Freitag- und Sonnabendabend auf Einladung von Zentrumsverein und Autohaus Streit eigene Lieder. Wem das zu viel Musik ist, kann auch ins Mittelalter abtauchen oder sich märchenhaft von „Zwerg Nase“ unterhalten lassen.

Familien: Kinderland und extra Bühne

Liebe, Familie, Heidenau: Drei Begriffe, die zusammengehören, immerhin sieht sich Heidenau für sich als familienfreundliche Stadt. Zum Stadtfest gibt es eine extra Familien-Bühne an der Röntgenstraße und ein Kinderland. Am Sonnabend, 16 Uhr, kommt Adi mit seiner Show, am Sonntag öffnet das Technoptikum zum Experimentieren. Zur Heidenau-Familie gehört auch der Zentrumsverein, der diesmal aber nicht auf der Thälmannstraße, sondern am Autohaus auf der Ringstraße zu finden ist. Hier gibt es Wein und Bier, Bratwurst und wie voriges Jahr schon Arabisches, sagt Vereinsvorsitzende Claudia Benedickt und hofft, dass viele vorbeikommen.

Umzug: Erklärung in 30 Bildern

„Schwarz auf weiß steht’s hier geschrieben: Heidenau ist zum Verlieben“ – das ist das Motto des Umzuges am Sonntag 14 Uhr. Annette-Denzer Ruffani ist auf die verschiedenen Liebeserklärungen der Heidenauer Vereine und Einrichtungen gespannt. Angemeldet haben sich über 30 Teilnehmer. Die städtische Wohnungsgesellschaft WVH zum Beispiel zeigt auf einem geschmückten Anhänger Bilder aus den 25 Jahren ihres Bestehens. Für die Zuschauer entlang des Umzuges gibt es von einigen Teilnehmern auch wieder Süßigkeiten und kleine Geschenke. Auch so kann man seine Liebe zeigen …

