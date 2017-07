Heidenau will Klarheit über Tafel Mit einer Unterschriftenaktion soll verhindert werden, dass Schwerbehinderte nicht mehr beliefert werden. Die Stadt verlangt dazu eine Stellungnahme.

Noch sitzt die Tafel an der Güterbahnhofstraße. © Andreas Weihs

Eigentlich will sich die Stadt Heidenau nicht in die inneren Belange des sozialen Projektes Tafel einmischen. Dennoch hat sie nun vom Demokratischen Frauenbund als Träger bis Freitag eine Stellungnahme gefordert und will wissen, was los ist. Grund sind die Veränderungen für die Ausgabestelle in Heidenau, die zu einer Unterschriftenaktion führten. Dabei geht es insbesondere um den Wegfall der Belieferung Behinderter.

Die Tafel zieht zum 1. September von der Güterbahnhofstraße auf die Ernst-Thälmann-Straße und wird organisatorisch wieder stärker der Pirnaer Tafel zugeordnet. Damit verbunden ist eine Reduzierung der Ausgabetage in Heidenau von zwei mit jeweils zwei Stunden auf einen Tag mit vier Stunden. (SZ/sab)

