Heidenau warnt vor hoher Kreisumlage

Bei der Kreisumlage scheiden sich die Geister – jedenfalls die von Bürgermeistern und Landrat. Für Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU) sind 33,1 Prozent die Grenze, die er noch mit seinem Gewissen ausmachen könne, sagte er kürzlich. Derzeit sind knapp 33 Prozent fällig. Sein Heidenauer Amtskollege Jürgen Opitz (CDU) betrachtet die jetzt ins Gespräch gebrachten 36 Prozent als Harakiri. Auch 35 Prozent seien schon zu viel, trotzdem rechnet die Stadt damit. Für Heidenau sind das immerhin rund sechs Millionen Euro, die die Stadt an den Kreis abführen müsste. Es sei das geringere Übel, so hoch zu planen, als im Notfall das Geld nicht zu haben. Einmal musste Heidenau in den vergangenen Jahren einen Nachtragshaushalt beschließen. Das war, als wegen fehlender Betreuungsplätze die Kita Wurzelzwerge schnell erweitert werden musste. Wegen der Kreisumlage will das Heidenau nicht riskieren.

Derzeit wird in der Verwaltung, den Ausschüssen und Fraktionen der Haushalt für 2017 beraten. Er soll bereits im November verabschiedet werden. Die Stadt will damit zur früheren Tradition der zeitigen Beschlussfassung zurückkehren. (SZ/sab)

zur Startseite