Heidenau unter Strom Dohna hat eine Ladestation für Elektroautos, nun will auch Heidenau eine. Der Bürgermeister sollte auch gleich umsteigen.

Heidenaus Stadtrat will, dass Ladestationen für Elektroautos in der Stadt eingerichtet werden. © Norbert Millauer

Elektrisch fahren, das ist die Zukunft. Nun macht sich auch Heidenau auf den Weg. Die Stadt soll geeignete Standorte für Ladestationen für Elektroautos suchen und sie dann auch bauen lassen, am besten natürlich mit Förderungen. So lautet der Auftrag des Stadtrates. Er hat einem Antrag der Fraktion der Linke/Grüne stattgegeben.

Die Begeisterung von Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) hält sich in Grenzen. „Ich bin ja froh, dass ich die Ladestation nicht auch noch errichten muss, sondern errichten lassen kann.“ Doch bis es so weit ist, wird es noch Konzepte und Anträge dauern. Die Umsetzung wird auch von den finanziellen Möglichkeiten abhängig sein.

Die Enso habe bereits Interesse signalisiert. In Dohna hat der Energieversorger der Stadt sogar ein Auto gesponsert. Wenn es nach Michael Schürer (Heidenauer Bürgerinitiative) geht, sollte auch Bürgermeister Opitz bald mit einem solchen Auto fahren. Opitz sieht schon die Schlagzeile „Bürgermeister unter Strom“.

In der Tat gibt es offensichtlich noch nicht so viele Elektroautos in Heidenau. Die Technischen Dienste Heidenau, eine städtische Gesellschaft, gehen mit gutem Beispiel voran. Sie haben ein Auto und eine eigene Ladestation. Auch einige Unternehmen, so zum Beispiel First Mould, sind schon elektrisch unterwegs. Taxiunternehmer und CDU-Fraktionschef Reno König könnte sich ebenfalls vorstellen, seine Flotte umzurüsten. Noch aber sind die Fahrzeuge für die Mehrheit relativ teuer. Ob da eine Ladestation mehr zum Kauf eines Elektroautos anregt, wird allgemein bezweifelt. Aufgrund der begrenzten Reichweite der Elektroautos ist ein dichtes Netz von Stationen jedoch wichtig.

Für die Fraktion Linke/Grüne ist eine Ladestation aber auch Kriterium, wie die Stadt eine ordentliche Infrastruktur schafft und ihrem Titel als Energiesparstadt gerecht wird. Das die Stadt dabei betreuende Unternehmen wird Heidenau auch in Sachen elektrische Fortbewegung unterstützen, sagt Opitz. „Wir werden einen Weg finden.“

Dohna hat zwar ein Auto und sogar zwei Ladestationen. Die am Markt ist für alle – aber derzeit nicht nutzbar, weil das Museum dahinter eine Baustelle ist. Davor ist eben auch die Fortbewegungsform der Zukunft nicht gefeit.

zur Startseite