Heidenau setzt Grundstein für ersehnten Schulanbau Die Erweiterung des Gymnasiums wird symbolisch gestartet – mit geduldigen Schülern und einem träumenden Schulleiter.

Grundstein und Hülse zunächst fürs Foto: Schulleiter Frank Clausnitzer (l.) und Bürgermeister Jürgen Opitz beim symbolischen Akt für den Anbau ans Gymnasium. © Kristin Richter

Symbolisch nennt man eine Grundsteinlegung, weil sie den Baubeginn symbolisiert – und manchmal, weil der Grundstein samt Hülse danach wieder verschwindet. So jedenfalls am Mittwochmorgen am Gymnasium in Heidenau. Zuvor aber wurden der Grundstein und vor allem der Grund für seine Legung gefeiert.

Das Gymnasium bekommt endlich seinen Anbau. Mit drei Klassenzimmern, Mehrzweckraum, Vorbereitungszimmern und Fahrstuhl. Erst dauerten die Vorbereitungen Jahre, dann ging es schnell. Nun stehe der Anbau wie 1901 der Bau der Schule für Hoffnung und Optimismus, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Nicht alles, was er sagt, verstehen die im Karree in der prallen Sonne stehenden Schüler. Einer nach dem anderen setzt sich, einige weichen in den Schatten von Autos aus. Einem Mädchen wird übel. Die Schulband spielt, der Chor singt. Lehrerinnen versuchen, mit „pscht“ Ruhe reinzubringen. Doch es ist warm und die Ferien stehen bevor.

Schulleiter Frank Clausnitzer spricht mit Goethe, hat in alten Unterlagen gekramt und träumt ein bisschen. Drei Dinge sind es dem Dichter zufolge, die bei einem Gebäude wichtig sind: dass es am rechten Fleck stehe, wohl gegründet und vollkommen ausgeführt sei. Die ersten beiden Punkte treffen zu, den dritten wünscht er. Schon seine drei Vorgänger haben sich mit dem Thema Anbau befasst. In einer grellgelben Mappe sind die Jahre und Ideen dokumentiert. So groß wie gehofft, wird der Anbau nicht. Wohl deshalb sagt Clausnitzer, es sei noch Platz da. Mehr sagt er nicht: „Ich habe nur mal geträumt.“

Dann steigen die Männer in den Anzügen in die Baugrube. Die meisten Schüler sehen sie nicht, zu weit weg stehen sie. Die Schulleitung hatte trotz Absperrband Sorge, dass jemand in die Grube fällt. Einigen gefällt das nicht. „Es geht doch bei dem Anbau um die Schüler“, sagt ein Lehrer. Eine Kollegin sagt: „Die Großen feiern, die Schüler gucken zu.“ Dass kein Schüler zu Wort kommt, sei der Kurzfristigkeit der Veranstaltung geschuldet, sagt Clausnitzer.

Die 6c wird den Bau genau verfolgen. Ab neuem Schuljahr lernt sie statt in der Außenstelle in der Gleißberg-Grundschule im Haupthaus. Die Außenstelle bleibt trotz Anbau. Eigentlich hätte die 6c am Mittwochfrüh Russisch gehabt, doch diese Woche gibt es ein Projekt: Schulentwicklung. Das nächste Kapitel ist aufgeschlagen.

Ein Bauarbeiter räumt den wie aus großen Legosteinen zusammengesetzten Grundstein wieder weg. Der Hausmeister hat die Hülse mit der SZ, Plänen, Kosten, dem Jahrbuch und zwei Euros vom Bürgermeister gesichert. Sie wird in einer Außenmauer des Anbaus verschwinden. In anderthalb Jahren soll er eingeweiht werden. Das ist dann nicht symbolisch, und es kann danach auch nichts abgebaut werden.

