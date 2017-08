Heidenau-Lauf bringt Dohna Punkte Seit 30 Jahren laufen die Paare um die Wette. Diesmal gibt es dabei sogar zwei Neuerungen.

Auch im 30. Jahr des Heidenauer Paarlaufes gibt es noch Neuerungen. Erstmals werden Kinder getrennt gewertet. Und seit diesem Jahr bringt der Paarlauf auch Punkte für den Dohnaer Sportpokal. Für eine halbe Stunde Laufen gibt es zwei, für eine Stunde vier Punkte. Der Lauf findet am Sonnabend, dem 19. August, im Heidenauer Sportforum statt und wird vom SSV organisiert.

Gewertet wird bei den Erwachsenen und Kindern in jeweils drei Kategorien. Das sind Frauen bzw. Mädchen, Männer bzw. Jungen und gemischte Paare. Die Großen laufen eine Stunde, die Kleinen 30 Minuten. Sie können danach zwar weiterlaufen, gewertet wird aber nur die halbe Stunde. Während des Laufes muss sich immer ein Läufer des Paares auf der Bahn befinden, gewechselt werden darf beliebig oft im vorgeschriebenen Wechselraum. Sieger ist jeweils das Paar, das die weiteste Strecke zurücklegte. Die Paare, die schon am Paarschwimmen teilnahmen, kommen in die Wertung der „Heidenauer Paar-Challenge“, deren Sieger einen Pokal erhält. (SZ/sab)

Start 19 Uhr, Anmeldung ab 18 Uhr im Stadion

zur Startseite