Heidenau kürt den Bundesmeister

Die Heidenauer Faustballer sind eine Macht: Das sagt Siegfried Linke, Präsidiumsmitglied der Deutschen Faustballliga und zuständig für die Senioren. Und die tragen am 8. und 9. April ihre Meisterschaft in Heidenau aus. Zehn Mannschaften werden sich dafür qualifizieren. Die Heidenauer wollen ihre Meistertitel der vergangenen zwei Jahre verteidigen. Linke ist guten Mutes, dass es eine gute Veranstaltung wird. Er hat sich die Halle am Gymnasium, in dem die Spiele stattfinden werden, bereits angeschaut.

Für Heidenau sprach bei der Vergabe unter anderem die Jugendarbeit. Sie ist ein Kriterium für die Entscheidung, sagt Linke. Ein anderes ist eher ein nicht so angenehmes: Der zweite Bewerber aus Niedersachsen hatte seine Bewerbung zurückgezogen. Siegfried Linke bedauert das geringe Interesse an der Austragung einer solchen Meisterschaft. Doch sie ist mit Aufwand verbunden, den nicht alle leisten können oder wollen.

Faustball-Abteilungsleiter Bernd Martin leitet in Heidenau das vierköpfige Organisationskomitee der Meisterschaft. Der heute 77-Jährige hatte 2010 für sein Engagement den Heidenauer Ehrenamtspreis erhalten. (SZ/sab)

