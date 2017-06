Heidenau hat Platz für mehr Schüler Die Goethe-Oberschule kann pro Jahrgang drei neue Klassen bilden. Das reicht auch für Nachbarschaftshilfe.

Die Oberschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Heidenau nimmt im kommenden Schuljahr 22 Mädchen und Jungen aus Dohna auf. © Marko Förster

Fast hätte Heidenau das gleiche Problem wie Dohna gehabt. Die Goethe-Oberschule hätte beinahe Schüler wegschicken müssen. Denn 61 Anmeldungen für die neue fünfte Klasse sind für zwei Klassen zu viel und für drei zu wenig. Trotzdem wird es wie schon in den vergangenen Jahren drei fünfte Klassen in der Goethe-Oberschule geben. Dafür kommen 22 zunächst in Dohna angemeldete Schüler nach Heidenau. Die Klassen sind dann mit jeweils um die 27 Schüler jedoch relativ groß.

„Auch ohne die Dohnaer und eine dritte Klasse wäre unser Bestand nicht gefährdet“, sagt Schulleiter Thorsten König. In der Öffentlichkeit sei mit der Umlenkung der Schüler von Dohna nach Heidenau ein negativer Eindruck entstanden. Die Heidenauer Schule habe einfach mehr Platz als die Dohnaer. Auch in den nächsten Jahren könne man durchaus drei Klassen pro Jahrgang aufnehmen. (SZ/sab)

