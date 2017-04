Heidenau geht wieder baden Das Bad öffnet wie immer am 1. Mai. Wer noch nicht ins Wasser will, kann was erfahren. Zwei gute Nachrichten sind auch dabei.

Es geht wieder los: Das Heidenauer Bad ist ab Montag offen, jetzt muss es nur noch warm werden. © Archivfoto: Daniel Förster

So ist es Tradition und so wird es auch dieses Jahr durchgezogen. Am 1. Mai öffnet das Heidenauer Albert-Schwarz-Bad, egal, wie das Wetter ist. Weil an diesem Tag wohl eher kein Badewetter zu erwarten ist, gibt es einen Tag der offenen Tür. Interessierte können das Gelände, die Wasseraufbereitungstechnik und die solare Duschwassererwärmung kennenlernen. Und wer es doch nicht lassen kann, ab 9 Uhr können im wahrhaft noch kühlen Nass die ersten Bahnen geschwommen werden, sagt Lars Franke von den Technischen Diensten Heidenau, die das Bad betreiben.

Die Freunde des Heidenauer Bades werden sich über zwei Nachrichten freuen. Erstens: Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Zweitens: Das Bonusprogramm Baden und Sparen gibt es auch dieses Jahr. Daran können die teilnehmen, die eine Saison- oder eine 10+2-Karte kaufen. Im Rahmen des Rabattprogrammes haben Bonuskartenbesitzer Anspruch auf Vergünstigungen bei ausgewählten Partnern aus Heidenau und Umgebung. Die Aktion wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Zentrumsmanagement und den Heidenauer Händlern ins Leben gerufen. Die rund 20 Rabattmarken gelten jeweils zwölf Monate vom Tag des Kaufes. Im vorigen Jahr hatten 151 Badegäste entsprechende Eintrittskarten gekauft, mit denen sie am Programm teilnehmen konnten.

Es gibt aber auch noch was Neues im Heidenauer Bad, und zwar eine weitere Liegefläche. Dafür wurde eine bisher ungenutzte Grünfläche am Springerbecken jetzt umgestaltet. Nun können Badbesucher hier auf einer zehn Meter langen Bank entspannen und das Treiben verfolgen. Außerdem gibt das Fenster des alten Kassengebäudes jetzt einen Überblick über die Badgeschichte. (SZ/sab)

Öffnungszeiten: Mai, 9 bis 20 Uhr, ab Juni ab 8 Uhr, September 9 bis 18 Uhr

