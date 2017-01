Heidenau geht auf Sendung Am 1. Februar bekommt die Stadt ihr Fernsehen. Die Senioren- und die Kinderredaktion arbeiten auch schon.

Auf der Facebook-Seite von Heidenau TV können die Zuschauer sehen, dass fleißig am Sender gearbeitet wird. © Facebook/ Heidenau TV

Noch ist auf Programm 39 nur das Testbild zu sehen. Ab 1. Februar sollen hier die rund 5 700 Heidenauer Primacom-Kunden ihr Stadtfernsehen empfangen können. Ziel ist es, wöchentlich eine Stunde mit aktuellen Beiträgen zu gestalten.

Schon jetzt sind die Leute des Medienzentrums fast täglich in der Stadt unterwegs, um Beiträge zu drehen und sie innerhalb kurzer Zeit zu veröffentlichen. Die, die nicht Primacom-Kunde sind, können sie auch weiterhin im Internet sehen, zum Beispiel auf Facebook oder Youtube.

Umso länger die Sendezeit wird, umso mehr Leute werden benötigt, die die Beiträge planen, vor Ort drehen, sprechen und dann schneiden. Deshalb werden eine Senioren- und eine Kinderredaktion aufgebaut. Zur Junioren-Runde zählen bisher drei Grundschüler, sagt Medienzentrum-Geschäftsführerin Friederike Rosenthal. „Sie haben viele, teilweise auch schon sehr konkrete Ideen, was alles in der Kindersendung von Heidenau TV zu sehen sein soll.“ Es soll Experimente, Kindertests, Umfragen, Berichte und Nachrichten sowie auch eine Wetterfee geben. Am Donnerstag hatten die Kinder ihren ersten Einsatz: In der Stadtbibliothek wurde der erste Kindertest gedreht.

Auch die Senioren sind begeistert. Zum ersten Treffen kamen drei Männer und eine Frau. Drei weitere Leute haben Interesse, sagt Friederike Rosenthal. Am 1. Februar, 10 Uhr, findet die erste richtige Redaktionssitzung der Senioren statt. „Ich bin auf alles sehr gespannt“, sagt Friederike Rosenthal. Hinter ihr und dem Verein liegen zwei Jahre harte Arbeit. Die Erteilung der Sendelizenz und der Sendestart sind eine wichtige Etappe. (SZ/sab)

