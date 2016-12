Heidenau geht auf Sendung Ab 1. Februar gibt’s die ersten Beiträge im Fernsehen. Die Lizenz und ein Preis machen es endlich möglich.

Auf Startposition: Erik Menz, Friederike Rosenthal und Frank Peschel (v.l.). Die drei vom Medienzentrum bringen Heidenau jetzt ins Fernsehen. © Kristin Richter

Auf Facebook gibt es den Sender schon – Heidenau TV. Bald können zunächst die rund 5700 Heidenauer Primacom-Haushalte die Beiträge auch im richtigen Fernsehen sehen. „Am 1. Februar gehen wir auf Sendung“, sagt Friederike Rosenthal. Sie ist Geschäftsführerin des Heidenauer Medienzentrums und hatte jetzt zwei Gründe zum Freuen.

Den ersten fand sie fast zufällig. Es ist eine Mitteilung auf der Internetseite der sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Die hat dem Medienzentrum Heidenau die Zulassung für das Lokal-TV-Programm erteilt. Die offizielle Mitteilung ist zwar noch nicht angekommen, aber Friederike Rosenthal hat gleich den Sendeserver bezahlt. Der ist die technische Voraussetzung dafür, dass die Heidenauer auch auf ihrem Bildschirm etwas sehen. Welcher Kanal dem Medienzentrum zugewiesen wird, ist noch offen. Der zweite Grund zur Freude sind 62 000 Euro. So viel Geld erhalten die Heidenauer Fernsehmacher in den nächsten zwei Jahren als „Neuland-Gewinner“ von der Robert Bosch-Stiftung für ihr Projekt „Vom Zuschauer zum Mitmacher“. Das Heidenauer Fernsehen ist nämlich kein Profi-Sender, sondern einer von Bürgern für Bürger. Bisher sind es etwa sieben Macher. Um die 30 Leute sollen es werden.

Hinter oder vor der Kamera, beim Planen oder Zusammenstellen der Beiträge, Möglichkeiten gibt es viele, sagt Friederike Rosenthal. Ziel ist, wöchentlich eine halbe Stunde Fernsehen zu gestalten. Aktuelle Beiträge sollen dabei immer sofort zu sehen sein. So wie der von der Eröffnung der neuen Ausstellung im Rathaus am Montagabend, der schon drei Stunden später auf Facebook zu sehen war.

Mitmachen sollen Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Senioren. Die ersten Schüler sind bereits ständige Besucher im Medienzentrum. Eine Drittklässlerin hat sich schon mal von ihrem Berufswunsch Pferdepflegerin verabschiedet und will jetzt Moderatorin werden. „Zu Hause übt sie mit der Haarbürste vorm Spiegel“, sagt Friederike Rosenthal. Auch Gymnasiasten nutzen bereits die Technik des Vereins. Mehr Leute sollen mehr Vielfalt in die Filme und mehr Zeit bringen, die in jeden einzelnen Beitrag investiert werden kann.

Einer von vier Gewinnern in Sachsen

Friederike Rosenthal war zur Projektvorstellung für die Neulandgewinner nervös „bis zum geht nicht mehr“. Immerhin saßen in der Jury „unglaublich wichtige Leute“, wie die brandenburgische Leiterin des ZDF-Studios, ein Staatssekretär und eine Landtagsabgeordnete. Nach ihrem Vortrag und dem Beantworten von Fragen „bin ich mit wackligen Beinen raus“.

Sie musste noch eine Weile auf die Entscheidung warten, doch sie stand da schon fest, wie sie später erfuhr. „Es war eine ganz schöne Zitterpartie.“ Und das über Monate. Die Zeit und der Antrag haben sich aber gelohnt. Der Heidenauer Verein ist einer von vier sächsischen Gewinnern in diesem Jahr. So weit wie jetzt war Heidenau mit seinem Fernsehen noch nie.

Vor Jahren gab es in Heidenau den Medienkulturverein und den Infokanal. Den sahen auch die Primacom-Kunden, doch der zeigte nur Fotos, also stehende Bilder. Der Verein löste sich nach einigen Streitereien auf, es wurde das Medienzentrum gegründet, das jetzt die Bilder zum Laufen bringt. Wie zum Beispiel schon in Pirna und Dippoldiswalde. Mit den dortigen Sendern will Heidenau zusammenarbeiten und Beiträge austauschen. Das bringe den Zuschauern mehr und gleichzeitig mehr Zuschauer, denn die beiden Sender senden über Kabel Deutschland.

Friederike Rosenthal bleibt die Frau am Schreibtisch. Sie hat Kultur- und Medienpädagogik studiert und auch schon hinter der Kamera gestanden. „Doch dafür bin ich eigentlich zu klein“, sagt sie. Wenn sie zum Beispiel im Gymnasium den 2,03-Meter-Direktor Frank Clausnitzer interviewen würde, würde der immer auf sie herab schauen. „Und das sieht dann komisch aus.“

