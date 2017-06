Heidelbeerplantage ist verschwunden An der Obstscheune wachsen keine Blaubeeren mehr. Wer selber pflücken möchte, muss nun etwas weiter fahren.

Die Heidelbeerernte an der Obstscheune in Krietzschwitz gehört der Vergangenheit an. © Archiv: Daniel Spittel

Alle Heidelbeerfans in und um Pirna haben ein handfestes Problem. Die Blaubeerplantage zum Selbstpflücken nahe der Obstscheune in Krietzschwitz existiert nicht mehr. Das bestätigt Frank Schiebel, Geschäftsführer der Obstscheune Krietzschwitz Fruchthandel GmbH, der die Hintergründe kennt. Er hat das Areal von mehreren Eigentümern gepachtet und vor fünf Jahren an einen Heidelbeeranbauer aus Moritzburg untervermietet. „Die Plantage wurde zum 30. März in diesem Jahr aufgelöst“, erklärt Schiebel. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen war es für den Unterpächter eine letztlich zu weite Anfahrt von Moritzburg bis in die Sächsische Schweiz. Außerdem kamen in den vergangenen Jahren immer weniger Selbstpflücker nach Krietzschwitz, erläutert Schiebel.

Die Heidelbeersträucher wurden von Pirna auf die Erlebnisplantage des Moritzburger Anbieters an die Lockwitztalstraße in Dresden-Lockwitz versetzt. „Dort schicke ich jetzt diejenigen hin, die noch zu uns kommen und Heidelbeeren selber pflücken wollen“, sagt Schiebel. Die Saison beginnt aller Voraussicht nach Anfang Juli. Die freigewordene Fläche in Pirna-Krietzschwitz hat der Obstscheunenchef an die Gärtnerei Rosenhof aus Stadt Wehlen verpachtet.

