Heidehof-Besitzer suchen Nachfolger Im Landhaus Heidehof in Dippoldiswalde bahnen sich Veränderungen an. Was hier geplant ist.

Das Landhaus Heidehof am Rande der Dippoldiswalder Heide steht vor Veränderungen. Darum gab es in der Stadt bereits Gerüchte. Foto: Egbert Kamprath

Wolfgang Liebschner ist einer der vier Inhaber des Heidehofs. Aus Altersgründen suchen sie jetzt Nachfolger für das Haus.Foto: Kamprath

Das Landhaus Heidehof am Rande der Dippser Heide ist mit Hotel und Gaststätte eines der führenden Häuser in der Stadt Dippoldiswalde. Zwei Familien, die sich von der Hotelfachschule her kannten, haben das Haus von der Treuhand gekauft, saniert, umgebaut und 1994 eröffnet. In den Jahren seither haben sie sich einen Namen gemacht beispielsweise als Unterkunft für Geschäftsbesucher der Uhrenfirmen in Glashütte, als Veranstaltungsort, wo sich Prominente auf dem Roten Sofa niedergelassen haben oder Dixielandmusik auf die Bühne kam. Nun ist ein Verkauf des Hotels im Gespräch. Die Sächsische Zeitung fragte Mitinhaber Lutz Liebschner danach.

Herr Liebschner, in Dippoldiswalde geht das Gerücht, der Heidehof sei verkauft. Stimmt das?

Das habe ich auch gehört und kann immer nur sagen: Das stimmt so nicht. Aber es ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen.

Ist also doch etwas dran?

Als wir seinerzeit mit dem Heidehof begonnen haben, war für uns vier klar, dass der Heidehof unsere Altersvorsorge sein muss. Inzwischen sind wir alle um die 60 Jahre alt und müssen uns mit dem Thema näher befassen. Wir suchen Nachfolger. Aber so etwas dauert ja seine Zeit. Daher haben wir jetzt schon Kontakt zu einem Immobilienfachmann aufgenommen, um sozusagen den Markt einmal zu testen. Im Internet wird der Heidehof jetzt angeboten. Das wird wohl die Ursache für die Gerüchte sein.

Wie ist jetzt der aktuelle Stand dieser Erkundungen?

Bisher hat sich nichts ergeben. Es ist also nicht so, dass wir heute oder morgen schließen. Der Heidehof arbeitet weiter in der bewährten Form und ist immer für seine Gäste da. Unser Geschäft funktioniert. Wir haben uns einen guten Platz am Markt erarbeitet und unsere Gäste kennen uns und kommen gerne in den Heidehof. Wer will, bekommt also ein funktionierendes Haus.

Sie sprechen von „wir“. Wer steht hinter dem Heidehof?

Wir, das sind die zwei Familien Kornelia und Uwe Pech sowie meine Frau Sabine und ich. Wir hatten zusammen von 1977 bis 1980 an der Fachschule für Gaststätten- und Hotelwesen in Leipzig studiert. Schon damals hatten wir davon geträumt, gemeinsam ein kleines Hotel zu betreiben. 1992 haben wir den Heidehof von der Treuhand gekauft, ihn saniert und zum Landhotel mit 34 Zimmern ausgebaut. 1994 haben wir ihn neu eröffnet und 1997 noch einmal erweitert.

