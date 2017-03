Heideblick nicht ungetrübt Selten haben sich Anwohner so für ein Baugebiet interessiert. Das hat einen Grund.

Maik Lehmann will den Anwohnern den Weg hinter ihren Grundstücken gern verkaufen, wenn die sich einig sind. © Anne Hübschmann

Der Meißner Immobilienmakler hat selten solchen Zuspruch zu einem geplanten Bauvorhaben erlebt wie zum Wohngebiet „Heideblick“ am Exer. Etliche Anwohner gingen ins Rathaus, um sich über die ausgelegten Baupläne zu informieren oder sie riefen an. Allerdings entspringt das rege Interesse weniger der Neugier an den neuen Nachbarn, als vielmehr den eigenen liebgewonnenen Gewohnheiten. Hinter den Grundstücken ist mit den Jahren ein durchgängiger Weg auf dem früheren Gelände der Grünen Liga entstanden, den die Anwohner gern weiter nutzen würden. Nach einem Flächentausch gehört das Land der Stadt, die die Flächen an den Erschließungsträger in Meißen weiterveräußert hat. Einen Rechtsanspruch auf den wilden Weg gibt es nicht. Hinter den Häusern sollen noch einmal zwei Häuserzeilen zum Exer hin gebaut werden.

Immobilienmakler Maik Lehmann hat den Weg aber schon gedanklich zum Verkauf eingeplant. Aber, so sagt er gegenüber der SZ, dann müssten die Anwohner gemeinsam den Kauf tätigen, denn die eigentlichen Kosten liegen schließlich in Vermessungs- und Notarkosten. Ob die Anwohner dann auch noch Interesse haben, den rückwärtigen Zugang zu ihren Grundstücken zu behalten, wird sich zeigen. Im Mai soll es dazu ein Gespräch mit den Anwohnern geben.

