Heide-Tipps zum Herbstfest Inspirationen für die heimischen Grünanlagen bei der RHG Mittelsachsen.

© andré braun

Irena Waitzmann (rechts) und Regina Trommer.

Extra für das Herbstfest hatte das Team der Döbelner Filiale der RHG Mittelsachsen einen Heidegarten angelegt. Irena Waitzmann und Regina Trommer aus Döbeln haben sich dort am Sonnabend Inspirationen für die heimischen Grünanlagen geholt. Regelmäßig besuchen die beiden Frauen die Herbstfeste in den Filialen der RHG. Dort erhielten die Besucher am Wochenende in Döbeln sowie bei der RHG in Leisnig nicht nur Beratungen zu Pflanzen. Fachexperten informierten unter anderem auch zu verschiedenen Grills oder in den Bereichen Heimtiere und Messtechnik.

