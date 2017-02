Heide-Müll-Touristen weichen aus Weil ihre beliebte „Abladestelle“ bei Ullersdorf zugeschneit ist, wird nun der Bischofsweg angesteuert …

Blaue Mülltüten, weißer Schnee – am Bischofsweg haben Unbekannte Unrat entsorgt.

Die beliebte „Müllhalde“ in der Kurve zwischen Ullersdorf und Großerkmannsdorf ist derzeit zugeschneit.

Nun gut, rein farblich gibt das Ganze ja einen interessanten Kontrast: Blaue Müllbeutel im weißen Schnee … Aber wirklich begeisternd ist der Anblick nicht, der sich derzeit auf dem dick zugeschneiten Parkplatz am Bischofsweg zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf bietet.

Unbekannte haben hier illegal ihren Müll entsorgt. Wobei das Ganze wohl eine Art „Ausweich-Abladestelle“ ist. Denn der bei den unbekannten „Müll-Touristen“ eigentlich so beliebte Platz an der Heide-Einfahrt direkt in der Staatsstraßen-Kurve zwischen den Ortseingängen von Ullersdorf und Großerkmannsdorf ist derzeit für illegale Müllentsorgungen offenbar nicht wirklich gut nutzbar. Es könnte nämlich sein, dass der eine oder andere „Entsorger“ wegen der Schneemassen samt Auto stecken bleibt – und damit nicht mehr wie sonst unerkannt türmen kann. Also rollt man nun einfach auf den Bischofsweg, kurzer Stopp, Türe auf, Tüte raus, abfahren …

Seit Jahren kämpft ja bekanntlich Ullersdorfs Revierförsterin Uta Krause gegen die sich türmenden Müllberge an den Wegen in die Dresdner Heide. Ohne Erfolg. An der Straße zwischen Radeberg und Dresden hatte der Forst deshalb im vergangenen Frühjahr zum Beispiel entnervt aufgegeben und den Parkplatz kurz hinterm Abzweig nach Langebrück gesperrt. Immer wieder hatten Unbekannte hier Müll abgeladen. „Tonnenweise mussten wir das Zeug dann rausschleppen, das kostet Geld und Zeit“, hatte Forstchef Heiko Müller dann die drastische Konsequenz bedauert. „Wir wissen, dass die Parkplätze eigentlich gebraucht werden, aber es hilft nichts, wir müssen reagieren“, sagt er.

Schranke verrücken?

Und die Täter überführen? Dafür gibt es so gut wie keine Chance, weiß die Ullersdorfer Försterin. „Wir müssen die Leute auf frischer Tat ertappen, das ist schwierig“, räumt sie ein. Wobei es jüngst um ein Haar geklappt hätte. Vor wenigen Wochen war Uta Krause im Auto zwischen Ullersdorf und Großerkmannsdorf unterwegs. „Da habe ich einen Mann gesehen, der an besagter Stelle in der Kurve Mülltüten aus seinem Auto holte.“ Sofort anzuhalten, war nicht möglich. Gegenverkehr und hinter ihr fahrende Autos hätten auf eine Vollbremsung wohl nur mit größter Mühe reagieren können. „Also musste ich ein Stück weiterfahren, habe gewendet, aber ich kam leider zu spät …“ Auch das Kennzeichen konnte die Försterin nicht komplett erkennen, „nur dass es ein Dresdner Nummernschild war“. Den Verdacht, sagt sie, habe sie ja schon länger. Den Verdacht, dass sich Dresdner die Mühe machen, ihren Unrat extra hierher zu fahren, statt ihn in den zahlreichen Entsorgungsstellen in Dresden loszuwerden. „Das kostet oft nur ein paar Euro, aber offenbar ist das Bewusstsein für die Umwelt nicht sonderlich verbreitet“, ärgert sich die Ullersdorferin.

Eine Lösung hat sie nicht. Man könnte versuchen, die Schranke, die den Weg in die Heide für Autos sperrt, ein Stück Richtung Straße zu verrücken, „dann wäre weniger Platz zum Anhalten und Müll entsorgen“. Andererseits war die Schranke vor einigen Jahren extra ein Stück in den Wald versetzt worden, damit Forstfahrzeuge nicht die viel genutzte Straße blockieren, wenn sie hier zum Beispiel Holz aufladen. „Es bleibt nur, an die Vernunft zu appellieren“, bedauert Uta Krause. Aber sobald der Schnee weggetaut ist, werden wohl die nächsten Mülltüten hier stehen …

