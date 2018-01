Hehlerei mit entwendeten Fahrrädern Die Zittau ermittelt gegen drei russische Staatsangehörige.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Ein vorerst Unbekannter hat von Zittau aus versucht, über ein Internetportal ein am 20. Juni in Plauen gestohlenes Fahrrad zu veräußern. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Einstellung des Angebotes bei eBay Kleinanzeigen erfolgte am 18. Januar. Beamte des Polizeireviers Zittau initiierten am Freitag einen Scheinkauf. Bei diesem wurden der 30-jährige Verkäufer sowie ein weiterer 31-jähriger Tatverdächtiger mit dem Fahrrad angetroffen und wollten es für 160 Euro veräußern.

Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme beiden russischen Staatsbürger. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung in der Wohnung des 30-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein weiteres in Plauen gestohlenes Fahrrad. Zu diesem bekannte sich ein 27-Jähriger, der ebenfalls die russische Staatsangehörigkeit besitzt. Auch gegen ihn wird nun wegen Hehlerei ermittelt. (szo)

