Heftiges Gewitter - kaum Schäden Nach einem heißen Sommertag regnete es heftig. Darüber freuten sich die Landwirte.

Blitze zuckten Donnertagabend über dem Osterzgebirge. © dpa

Ein schweres Gewitter zog Donnerstagabend übers Osterzgebirge. Zwischen 19 und 1 Uhr kamen allein in Zinnwald 18,5 Liter Regenwasser auf einen Quadratmeter nieder. „Darüber werden sich die Landwirte gefreut haben“, sagt der Zinnwalder Wetterbeobachter Lars Wagner. Rings um die Wetterwarte gab es keine Schäden, obwohl ein mächtiger Wind tobte – in der Spitze gab es Windböen mit einer Geschwindigkeit von 72 km/h. In anderen Gebieten des Osterzgebirges gab es nur kleinere Schäden. Laut Landratsamt mussten nur die Dippser und Glashütter Feuerwehren ausrücken, um umgeknickte Bäume von den Straßen zu holen. „Wir waren in Schlottwitz im Einsatz“, sagt Glashüttes Stadtwehrleiter Veith Hanzsch.

Das Ausbleiben der großen Schäden erklärt sich Wagner mit der Art dieses Gewitters. Es dauerte lange. Nach starken Regengüssen gab es längere Pausen. Normalerweise ziehen Gewitter schneller durch.

Bisher war der Juni zu trocken. Bis zum Donnerstag fielen in Zinnwald gerade mal 39 Liter Regen zu Boden. Ungewöhnlich ist auch: In Zinnwald gab es bereits zwei Sommertage, also Tage, an denen die Temperaturen über 25 Grad Celsius kletterten. Erstmals war das am 20. Juni mit 25,6 Grad der Fall. Am Donnerstag erreichte das Quecksilber die Marke von 27,6. (SZ/mb)

