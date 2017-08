Heftiger Unfall im Autobahntunnel Am Donnerstagnachmittag stießen ein Pkw und ein Lkw in der Röhre Richtung Görlitz zusammen. Es gab lange Staus.

Der Opel mit polnischem Kennzeichen war stark beschädigt. © Danilo Dittrich

Region. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Autobahntunnel Königshainer Berge ereignet. Gegen 15.15 Uhr kollidierte in der Südröhre ein Opel Astra mit einem Sattelzug. Wie die Polizeidirektion in Görlitz mitteilt, befuhr der 29-jährige Opel-Fahrer zunächst die linke Fahrspur in Richtung Görlitz. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen den Auflieger des vor ihm auf der rechten Spur fahrenden Mercedes-Sattelzuges, der mit 16 Tonnen Fahrzeugteilen beladen war.

Der 25-jährige Beifahrer im Astra erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der Tunnel in Richtung Görlitz blieb zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis circa 18 Uhr gesperrt. Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken waren die Folge. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

