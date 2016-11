Heftiger Schlag für Geflügelzüchter Stallpflicht und bis auf Weiteres keine Ausstellungen – Züchter treffen die Verbote besonders hart. Selbst in Tierparks regiert die Ausnahme.

So prächtiges Federvieh wie hier in Löbau vor einigen Wochen auf der Landwirtschaftsausstellung sollte dieser Tage in vielen Gemeinden zu sehen sein. Doch wegen der Geflügelpest sind Veranstaltungen dieser Art verboten. © sz thomas eichler

Kein aufgeregtes Geschnatter und Geflatter – an diesem Wochenende wird es in der Rennersdorfer Pließnitzschänke still werden. Die gemeinsame Ausstellung von Berthelsdorfer Geflügelzüchterverein und Rennersdorfer Rassekaninchenverein ist abgesagt. Zwangsweise und von Amts wegen. Die Geflügelpest fordert nicht nur die Stallpflicht, sondern auch heftige Einschnitte bei den Jahreshöhepunkten vieler Züchter im Süden des Landkreises.

Bitter ist das auch für die Ebersbacher, die ebenfalls am kommenden Wochenende Federvieh und Kaninchen ausstellen wollten – wobei die Geflügelzüchter auch noch 130. Jubiläum feiern. „Der Züchterabend findet trotzdem statt, aber die Ausstellung nicht“, sagt Ilona Günther, deren Mann im Verein dabei ist. Günthers selbst halten auch Geflügel und sind von der Stallpflicht auch im Alltag betroffen: „Momentan haben wir erst einmal alle Tiere untergebracht, aber es könnte schon sein, dass so manche Weihnachtsgans ein bisschen eher abgeholt werden muss“, sagt Frau Günther.

Die Liste der Enttäuschungen ist lang, auch die Spitzkunnersdorfer Schau wird am Wochenende ohne Federn nur mit Kaninchen aufwarten, hieß es im Kretscham, wo die Tiere präsentiert werden sollen. Auch die Bernstädter bangen um ihre Ausstellung. Die ist zwar erst am 17. Dezember geplant, aber Klaus Kretschmer vom Rassegeflügelzuchtverein Bernstadt und Umgebung glaubt daran nicht mehr. „Wir brauchen dafür zu viel Vorbereitungszeit, das ist nicht zu schaffen, auch wenn das Verbot aufgehoben wird“, sagt er. Sein Verein liebäugelt mit einem neuen Termin im Januar.

Dass das Ausstellungsverbot fällt, ist durchaus noch möglich. Denn nach Aussagen von Kreissprecherin Marina Michel, gibt es momentan nur für die aktuelle Woche. Diskussionen gibt es zudem bei der Frage, ob auch Tauben weiter einer Stallpflicht unterliegen sollen. Hier gebe es auf höherer Ebene Gespräche, dies vielleicht zu lockern. Der Kreis selbst könne das aber derzeit nicht selbst entscheiden, machte Frau Michel deutlich.

Zunächst gelte für jegliches Geflügel – von Hühnern über Enten, Gänsen bis zu Fasanen, Laufvögeln oder Exoten eine Pflicht, die Tiere in Ställen oder einer andern Unterkunft zu halten, die verhindert, das Wildvögel eindringen können. „Die Geflügelzüchter sind Profis“, sagt die Kreissprecherin. Die Forderungen des Freistaates umzusetzen, funktioniere besser als bei der Hühnergrippe vor einigen Jahren. Allerdings mehrten sich derzeit Anrufe von Bürgern im Landratsamt, denen die Geflügelpest generell Sorgen mache.

Sorgen macht sich der Zittauer Tierparkchef Bernd Großer derzeit noch nicht. Aber auch er muss sich ab sofort an die Stallpflicht halten: „Wir haben dabei allerdings bislang alles recht geräuschlos regeln können, es gibt für die Vögel die nötigen Plätze“, sagt er. Natürlich müssen Enten und Hühner nun bis auf Weiteres im Stall bleiben. Die Exoten seien mit der vorhandenen Bedachung in ihrer Voliere ausreichend geschützt und auch die Pinguine müssen nun zunächst erst einmal auf den Gang im Freien verzichten. Etwas mehr Aufwand hatten die Kollegen im Görlitzer Tierpark, denn hier bedurfte es beispielsweise bei den fünf Gänsegeiern etwas mehr Aufwand, um die Tiere aus ihrer recht offenen Voliere einzufangen und in neue Unterkünfte zu bringen – wo sie hoffentlich nicht zu lange bleiben müssen.

zur Startseite