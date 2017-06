Heftiger Regenguss zum Feierabend In Kamenz sorgte ein Gewitter mit kirschgroßen Hagelkörnern und ausgiebigem Regen für Ärger. Vor allem die Weinbergstraße war betroffen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kurz aber heftig war der Regen am Donnerstagabend. Im Gewerbegebiet in Bernbruch konnten Gullis das Wasser teilweise nicht fassen. © Jonny Linke Kurz aber heftig war der Regen am Donnerstagabend. Im Gewerbegebiet in Bernbruch konnten Gullis das Wasser teilweise nicht fassen.

Auf der Kamenzer Weinbergstraße ist das Pflaster teileweise abgesackt

Da war es wieder – das Problem der Weinbergstraße in Kamenz. Nach einem etwa 20-minütigen, heftigen Gewitterguss am Mittwochnachmittag, sackte das Straßenpflaster teilweise ab. Zum wiederholten Mal an der gleichen Stelle in Höhe einer Schleuse. Seit Jahren wird hier geflickschustert. Keller laufen voll, Wasser dringt in die anliegenden Gebäude. Die Wassermassen, die hier regelmäßig vom Hutberg und der Oberstadt zusammenlaufen, passierten auch am 28. Juni erneut die enge Straße. Auf der mittlerweile sanierten Goethestraße weiter unten sah man immer noch dicke Schlammschichten vorbei schießen. Bereits kurz nach dem Gewitterguss waren Mitarbeiter der KDK vor Ort und begutachteten den Straßenschaden auf der Weinbergstraße. Dieser Teil der Straße wird 2017 leider noch nicht grundsaniert. Stadtverwaltung Kamenz, Ewag und der Abwasserzweckverband hatten im Frühjahr aus wirtschaftlichen Überlegungen entschieden, das Straßenbauvorhaben in das nächste Jahr zu verschieben. Start soll März 2018 sein. Bis dahin wird noch einiger Regen vom Himmel fallen. Die Anwohner sind darüber nicht erfreut.

Das heftige Gewitter wurde übrigens begleitet von kirschgroßen Hagelkörnern, die vor allem Autobesitzern und Gärtnern Sorgen bereitete. In der Altstadt stand das Parkhaus teilweise komplett unter Wasser. In der Rettungsleitstelle gingen ebenfalls einige Anrufe ein. Die meisten hatten vollgelaufene Keller zu beklagen, jedoch kaum in extremem Ausmaß. (if)

zur Startseite