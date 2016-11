Heftige Kritik an B-169-Kreuzung Die Haltelinie der Ampel liegt mittig vor der Einfahrt des Dreiseithofs. Das ruft den Bürgermeister auf den Plan.

Ungünstige gelegen: Die Haltelinie befindet sich direkt an der Zufahrt des städtischen Kultur- und Vereinszentrums Dreiseithofs. Nur einer von vielen Gründen, warum die Ampel in Gröditz kritisch gesehen wird. © Sebastian Schultz

Wer von der Bundesstraße 169 in den Gröditzer Dreiseithof reinfahren will, hat es nicht leicht. Und wer raus will, auch nicht. Denn genau vor der Zufahrt des städtischen Kultur- und Vereinszentrums liegt eine Ampel-Haltelinie. Ein Unding findet der ehrenamtliche Gröditzer Verkehrswächter Siegfried Janetzki. Er hat nach eigenen Angaben schon mehrere knifflige Verkehrssituationen an der Stelle beobachtet. Deshalb fordert er unter anderem, dass die Linie um einige Meter verlegt wird.

Damit kommt ein neues Kapitel zur Dauer-Kritik an der umgestalteten Kreuzung hinzu. Seit gut einem Jahr regelt am Knoten von Haupt- und Großenhainer Straße eine Ampel den Verkehr. Ein Jahr, in dem es immer wieder Negatives über diese neue Verkehrsregelung zu hören gab.

Vielen schwante schon vor dem Ampelbau, dass die Zufahrt zum Einkaufszentrum in der Kurve in Rotphasen blockiert würde. Seit vorigem Jahr lässt sich der Effekt auch bei viel Verkehr beobachten.

Grüner Pfeil soll helfen

Was dagegen die wenigsten geahnt haben dürften: Vor der Ausfahrt am Spanischen Hof soll man nun an einer Fußgängerampel warten. Eine Regelung, die viele Gröditzer allerdings gekonnt ignorieren.

Ampel-Befürworter verweisen hingegen darauf, dass für Fußgänger das Überqueren der Großenhainer und der Hauptstraße sicherer geworden ist. Und beim Spanischen Hof freute man sich schon darüber, besser vom Parkplatz herunterfahren zu können. Doch die kritischen Stimmen, hat es den Anschein, überwiegen nach wie vor.

Die offizielle Begründung für den Ampelbau lautete, dass die Kreuzung ein Unfallschwerpunkt gewesen ist. Eine Behördenaussage, an der viele Gröditzer zwar noch immer zweifeln. Doch die Ampel ist nun mal da.

Verkehrswächter Siegfried Janetzki spricht sich deshalb dafür aus, die Signalanlage so zu verändern, dass es möglichst wenig Behinderungen für die Anlieger gibt. Neben dem Umverlegen der Haltelinie lautete einer seiner Vorschläge: grüne Pfeile anbringen.

Doch das Zeichen, das Rechtsabbiegern an der Kreuzung das Warten verkürzen soll, wird wohl nicht kommen. Schon im Vorfeld des Ampelbaus hatte das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf SZ-Anfrage erklärt: Grünpfeile seien bei der Anlage nicht möglich.

Zumindest bei der Haltelinie vorm städtischen Kultur- und Vereinszentrum Dreiseithof soll sich jetzt aber etwas tun. Dafür will sich auch Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) einsetzen.

