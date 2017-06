Heftige Gewitter – kaum Schäden Mehrere Bäume stürzten um. Experten sprechen von einem ungewöhnlichen Wetter.

© Bernd März

Freital. Das Unwetter am Donnerstagabend ist bis auf ein paar umgeknickte Bäume ohne große Schäden über Freital und Umgebung hinweggezogen. In Freital stürzte ein Baum auf der Kohlenstraße in eine Freileitung, im Rabenauer Grund fiel ein Baum 50 Meter hinter einer Brücke auf die Schienen der Weißeritztalbahn. „Die Feuerwehr hat die Bäume umgehend beseitigt“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Auch im Bannewitzer Ortsteil Cunnersdorf musste die Feuerwehr ausrücken. Dort war ebenfalls ein Baum in eine Elektroleitung gefallen. Die Kameraden mussten zunächst auf den Energieversorger warten, um den Baum schließlich aus der Leitung zu schneiden.

Auch im Osterzgebirge hinterließ das Unwetter keine größeren Spuren – trotz heftigen Regens. An der Wetterwarte in Zinnwald kamen zwischen 19 und 1 Uhr 18,5 Liter Regenwasser auf einen Quadratmeter runter. Außerdem tobte ein mächtiger Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 72 Stundenkilometern. Wetterbeobachter Lars Wagner spricht von einem ungewöhnlich langen Gewitter. Nach starken Regengüssen gab es längere Pausen. Weitaus schlimmer traf es die Sächsische Schweiz. In Pirna entfachte ein Blitz ein Feuer in einem Strohlager. In einem Freizeitzentrum in Sebnitz verursachte das Unwetter einen Wassereinbruch. (SZ/cb/ves)

