Heftige Diskussion um den Eichbergblick

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Eine knappe Entscheidung war es nicht. Aber ihr ging eine der längsten Debatten in der neueren Geschichte des Leisniger Stadtrates voraus. Fast drei Stunden war am Donnerstagabend ausschließlich der neuen Eigenheimstandort „Eichbergblick“ Thema. So heißt der Plan für den früheren Ochsengrund aus Gründen der besseren Vermarktung jetzt. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung entschieden sich neun Stadträte dafür, den Bebauungsplan weiter zu verfolgen und nach der frühzeitigen Beteiligung auszulegen.

Das passiert wahrscheinlich ab Mitte Dezember, und zwar für sechs statt der üblichen vier Wochen. Dann können auch die Gegner der Pläne noch einmal Einsicht nehmen und Argumente dagegen zu Protokoll geben. Nicht einverstanden sind vor allem die Bewohner der Häuser an der Karl-Liebknecht-Straße, die jetzt noch Grün „vor der Nase“ haben, bei Umsetzung der Pläne aber bald neue Nachbarn bekommen könnten. Insgesamt zwölf Eigenheime sind möglich. Die Anwohner meinen, dass es genügend andere Bauplätze gibt. (DA/sig)

