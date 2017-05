Hefeles Hoffnung Dynamos Ex-Kapitän spielt mit Huddersfield in Wembley um den Aufstieg in die erste Liga. Der Gegner ist übermächtig.

Auf dem Weg nach Wembley. Kann gut sein, dass Michael Hefele nächste Saison erstklassig spielt. © Robert Michael

Huddersfield wer? Die Meinungen waren gespalten – von nachfragend interessiert über stutzig bis ungläubig. Dynamo Dresden hatte schließlich gerade den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht, als Michael Hefele im April 2016 seinen Abgang verkündete. Das als Kapitän – und dann noch in die mittelenglische Provinz zu einem unbekannten Zweitligisten.

Huddersfield Town muss man tatsächlich nicht kennen. In den 1920er-Jahren war der Klub zwar dreimal hintereinander Meister, spielte aber zuletzt vor 45 Jahren in der ersten Liga. Noch größer als die Tradition sind indes die Ambitionen – sowohl bei Huddersfield als auch bei Hefele.

Also hat der gebürtige Bayer einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, nicht zuletzt um sich seinen persönlichen Traum zu erfüllen. Kicken auf der Insel, dem Mutterland des Fußballs, ist und bleibt etwas Besonderes. Und spätestens seit Mittwochabend möchte man Hefele, längst unumstrittener Stammspieler, sagen: alles richtig gemacht. Nach Platz fünf in der regulären Saison hat er sich mit Huddersfield im Relegationshalbfinale um den Aufstieg in die Premier League gegen den Ligavierten Sheffield Wednesday durchgesetzt.

Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen, und da war Huddersfield mit seinen vier deutschen Spielern – neben Hefele noch der Chemnitzer Chris Löwe sowie Christopher Schindler und Elias Kachunga – natürlich im Vorteil, wie Trainer David Wagner grinsend erzählt. „Wenn die Deutschen gut in etwas sind, dann im Elfmeterschießen“, sagt der gebürtige Hesse, zuvor vier Jahre lang Trainer von Borussia Dortmund II. Und natürlich verwandelten Löwe und Hefele ihre Penaltys, wie es britisch korrekt heißt.

Fehlt also nur noch ein Sieg – im Finale am 29. Mai im Wembley-Stadion gegen den Ligadritten Reading, den gerade ein millionenschwerer chinesischer Investor übernommen hat. „Jeder weiß, wir sind ein Klub mit kleinem Budget, aber das bremst nicht unsere Ambitionen“, betont Wagner.

Die Vorbereitung aufs Endspiel hat bereits am Donnerstag begonnen. „Wir fahren mit den Spielern und deren Familien für fünf Tage nach Portugal, um uns zu erholen und zu trainieren. Wir wollen den letzten Schritt in dem Märchen machen“, sagt Wagner und verdeutlicht das Erreichte: „Viele Experten haben erwartet, dass wir Abstiegssorgen haben, aber jetzt stehen wir im Finale von Wembley“. (mit sid)

