Hefeles Ärger vor dem Aufstieg Ex-Dynamo-Kapitän Michael Hefele spielt mit Huddersfield Town um einen Platz in der englischen Premier League. Die Wut nach einem verschossenen Elfmeter verfliegt aber schnell.

Am letzten Spieltag der Saison 2015/2016, , am 14. Mai 2016, feiert auch Dynamo Dresdens Kapitän Hefele den Meistertitel der 3. Liga und den Aufstieg in die 2. Liga.

Für einen Moment fühlt er sich wie der Trottel des Tages. Michael Hefele spielt mit Huddersfield Town um einen Platz in der Premier League. Nach 120 Minuten steht es vor 90 000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion 0:0 gegen den FC Reading. Elfmeterschießen. Chris Löwe, der gebürtige Plauener, hat verwandelt, nun ist der ehemalige Dynamo-Kapitän Hefele an der Reihe – und verschießt. Vor Wut über sich selbst verprügelt er den Rasen. Doch am Ende gewinnt Huddersfield mit 4:3 und er feiert er seinen nächsten Aufstieg. Die Gegner in der neuen Saison heißen also Liverpool, Manchester, Chelsea und Arsenal. Trainer David Wagner hat außer Hefele mit Elias Kachunga, Colin Quaner, Christopher Schindler und Löwe vier weitere Landsmänner in die Mannschaft integriert. „Unfassbar. Das ist der Höhepunkt einer gigantischen Saison“, sagt Hefele. Danach hat er sie natürlich gezeigt, die Kralle, wie vor einem Jahr nach dem Sprung in die 2. Bundesliga mit Dynamo. Sie ist das Markenzeichen des 26-Jährigen und steht für seinen unbedingten Siegeswillen, symbolhaft aber auch fürs Lieblingstier des Ur-Bayern, den Löwen. Fotos: AFP/Gly Kirk, Robert Michael

