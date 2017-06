Hefele zurück in Dresden

Michael Hefele spielt jetzt in die Premier League. © Robert Michael

Michael Hefele ist zurück. Zumindest ganz kurz. Als Besuch sozusagen. Der Ex-Dynamo, der jetzt beim englischen FC Huddersfield spielt, kehrte erstmals nach dem Sensationsaufstieg in die Premier League zu seiner alten Spielstätte zurück. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hatte der 26-Jährige eine Einladung zum Robbie Williams Konzert und war deswegen in der Stadt.

Am Dienstag absolvierten die Profis der SG Dynamo Dresden die Einheiten zehn und elf der Sommervorbereitung. Am Vormittag ließ Cheftrainer Uwe Neuhaus Spielaufbau und Gegenpressing trainieren, am Nachmittag standen Positions- und Passspiel im Mittelpunkt - und ein Ex-Spieler. Hefele besuchte seine alten Kollegen, schwatzte mit Cheftrainer Uwe Neuhaus und Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Die wünschten dem frischgebackenen Premier-League-Aufsteiger alles Gute für die nächste Saison. Anschließend schaute der 26-Jährige noch in der Kabine seiner alten Spielerkollegen vorbei. Die feierten Geburtstagskind Niklas Hauptmann und sangen ihm ein Ständchen, teilte die SGD am Abend mit.

Währenddessen kehrte Innenverteidiger Florian Ballas, der seine im Mai erlittene Sprunggelenksverletzung auskuriert hat, ins Mannschaftstraining zurück. Der 24-Jährige absolvierte Teile der Einheiten mit dem Team, arbeitete teils aber weiter individuell mit Physiotherapeut Tobias Lange. „Es tut gut, wieder dabei zu sein, ich hoffe, bald wieder voll mit der Mannschaft trainieren zu können, um den Rückstand so schnell wie möglich aufzuarbeiten“, sagte Florian Ballas. Beim ersten Testspiel der Saisonvorbereitung am Mittwoch, 18 Uhr, in Großenhain gegen den FC Viktoria 1889 Berlin wird Ballas allerdings noch nicht mitwirken, heißt es in der Mittelung des Vereins. (szo)

zur Startseite