Heeselichter ziehen in 80 Tagen um die Welt

Die besinnlichen Tage sind vorbei, die Silvesterknallerei auch. Im Stolpener Ortsteil Heeselicht wird ungebrochen weitergefeiert, und zwar beim Fasching. Die Veranstaltungen finden am 21. und 28. Januar statt. Den Kindern ist speziell der Nachmittag des 21. Januar vorbehalten. Sammeln ist bereits um 9 Uhr auf dem Markt. Dann geht es durch den Ort. Die Feier beginnt um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum.

Das Motto der Faschingsveranstaltung am Abend lautet dann „In 80 Tagen um die Welt“. Beginn ist am 21. und 28. Januar um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Die öffentliche Generalprobe findet am 20. Januar ebenfalls um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum statt. Dazu lädt der Dorfverein ein. Für den Termin am 21. Januar gibt es noch Restkarten. Zu erfragen sind diese bei Ortsvorsteherin Renate Tittel, zugleich Vorsitzende des Dorfvereins. (SZ/aw)

Renate Tittel: 035973 29005

