Hecking soll’s machen Nach der Trennung von Trainer Schubert will Mönchengladbach schnell einen Nachfolger präsentieren – einer steht bereit.

In die Champions League hat Dieter Hecking den VfL Wolfsburg geführt – und das ist auch der Anspruch der Borussia in Gladbach. Foto: dpa © dpa

Am Vormittag war André Schubert weg, am Nachmittag Dieter Hecking fast schon da: Nach einem desaströsen Halbjahr hat Borussia Mönchengladbach kurz vor Weihnachten den erwarteten Trainerwechsel vollzogen. Nach übereinstimmenden Medien-Berichten steht Hecking bereits als Nachfolger fest, er erhält demnach einen Vertrag bis 2019. Die Borussia wollte die Einigung mit dem 52-Jährigen auf Anfrage nicht bestätigen, Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte zuvor ein Interesse an Hecking aber nicht dementiert. Der Ex-Coach des VfL Wolfsburg sei „einer, der momentan auf dem Markt wäre und bei dem kein anderer Verein sein Veto einlegen könnte“, sagte Eberl.

Hecking hatte zu Beginn seiner Profikarriere zwischen 1983 und 1985 sechs Bundesligaspiele für die Borussia absolviert. Eberl kündigte am Mittwoch an, den neuen Trainer in Kürze zu präsentieren. Am Morgen hatte er noch ein letztes Gespräch mit Schubert geführt, das Ergebnis überraschte niemanden mehr. „Es ist immer schlecht und schade, wenn man Trainer entlassen muss. Das fällt uns schwer, und das ist auch nicht in unserer DNA verankert. Ich bin kein Trainer-Killer. Aber es gibt Momente, in denen man Entscheidungen fällen muss“, erklärte Eberl.

Dieser Moment war nach dem bitteren 1:2 gegen Wolfsburg zum Ende eines enttäuschenden Jahres gekommen. Sogar Schubert sah das ein. Ein „neuer Impuls von außen“ könne die richtige Maßnahme für den Klub sein, sagte der 45-Jährige. Ein Verein wie die Borussia werde „immer wichtiger und größer sein als der Einzelne“. In einer Videobotschaft verabschiedete sich Schubert am Mittwochabend auf Twitter von den Fans. „Ich werde dem Verein sehr verbunden bleiben. Es ist ein großartiger Verein“, sagte Schubert und zeigte Verständnis für die Trennung: „Man hat besonders in den letzten Spielen gemerkt, dass wir verunsichert waren. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass der Mannschaft ein Neustart hilft.“

Schubert hatte am Ende nicht nur die Fans, sondern vor allem die Fakten gegen sich. Erst Ende September hatte er seinen auslaufenden Vertrag bis 2019 verlängert, anschließend ging es rapide bergab. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen elf Ligaspielen geht die Borussia mit argen Abstiegssorgen in die Winterpause. (sid)

