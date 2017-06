Heckenbrand in Seifhennersdorf Mann löscht erfolgreich mit mehreren Eimern Wasser. Da ist die Feuerwehr aber schon unterwegs.

Symbolfoto © SZ/Uwe Soeder

Seifhennersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Sonnabendabend drei Stauden einer „Lebensbaumhecke“ eines 49-Jährigen auf der Halbendorfer Straße in Seifhennersdorf in Brand geraten. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Dem Mann gelang es, den Brand mit mehreren Eimern Wasser zu löschen. Da hatte aber ein Nachbarn schon die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Seifhennersdorf war der Brand bereits gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa zwanzig Euro. (szo)

