Hecke fängt in Görlitz schleuderndes Auto auf Die Polizei vermutet als Unfallursache zu schnelles Fahren.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Freitagmittag ist es auf der Friesenstraße in Görlitz zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge eine Grünschnitthecke die Weiterfahrt verhinderte. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit.

Der 22-jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsa befuhr die Friesenstraße in Richtung Promenadenstraße. Möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet der Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich der Friesenstraße/Walter-Rathenau-Straße ins Schleudern. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Grundstückseinfriedung der Friesenstraße 4b. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt etwa 4 500 Euro. (szo)

