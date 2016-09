Heavy-Metal-Festival ist abgesagt Die Veranstalter ziehen die Reißleine – allerdings aus nicht vorhersehbaren Gründen. Fürs nächste Jahr gibt es neue Pläne.

Viktoria Kanzler und Christoph Wellm (26) vom MeDDal Heads Verein hätten gerne am kommenden Wochenende das Festival Odin Storm veranstaltet. Doch das Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. © Lara-Sophie Pohling

Große Enttäuschung für alle Heavy-Metal-Fans. Eigentlich sollte vom 16. bis 18 September das erste Metalfest unter dem Namen Odin Storm in Pirna auf dem Flugplatz in Copitz stattfinden. Doch jetzt haben die Veranstalter die Party abgesagt.

Auf ihrer Facebook- und Internetseite informiert der Verein MeDDal Heads aus Dresden, dass das Festival wegen Unwetterwarnungen nicht stattfinden kann. Konkret heißt es auf der Seite: „Wir haben Informationen über eine bevorstehende Unwetterwarnung am kommenden Wochenende erhalten, die voraussichtlich zeitweise mit Windstärke neun bis zehn eingestuft wird.“

Leider habe man als junger Verein nicht die Kapazitäten, das Festival im Extremfall ausreichend abzusichern. Deshalb ziehen die Verantwortlichen jetzt die Reißleine. Ein Risiko wolle der Verein nicht eingehen.

Bereits im Vorfeld wurden Tickets verkauft. „Jeder, der eine Karte erworben hat, bekommt natürlich sein Geld zurück“, verspricht die Internetseite.

Trotz mehrfacher Versuche gelang es der SZ am Dienstag nicht, den Vereinsvorstand persönlich zu sprechen. Unterdessen bestätigt Gerold Weber vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig, dass es am Wochenende einen Wetterumschwung geben wird. „Auch in der Region Pirna muss mit ergiebigen Niederschlägen und Gewittern sowie Sturmböen gerechnet werden“, sagt der Fachmann.

Weniger bestürzt werden vermutlich zahlreiche Anwohner in Copitz die Nachricht über das geplatzte Konzert aufnehmen. Viele Nachbarn befürchteten extreme Lärmbelästigung und Störung der Nachtruhe. Vor diesem Hintergrund verlangte das Rathaus Pirna noch Zuarbeiten vom Verein, um dann zu entscheiden, unter welchen Auflagen das Konzert stattfinden könnte. Das ist jetzt Makulatur.

Dennoch halten die Vereinsmitglieder an den Plänen fest und kündigen an, dass das Festival vermutlich im nächsten Jahr stattfinden wird.

