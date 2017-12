HCS feiert fünften Saisonsieg Der Trainer zufrieden, die Fans auch: Neustadt-Sebnitz macht im Heimspiel vieles richtig. Heidenau verpasst einen Sieg.

Erst deutlich geführt, dann einen Punkt verschenkt: Die Handballfrauen vom SSV Heidenau verharren einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde in der Sachsenliga auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Tabellenvorletzte trennte sich im Kellerduell in eigener Halle nur 27:27-Unentschieden von Schlusslicht SG Glauchau/Meerane. Die Gäste holten am zehnten Spieltag den ersten Punkt in dieser Saison.

„Leider konnten wir die gute Deckungsarbeit aus den vergangenen beiden Spielen diesmal nicht umsetzen“, sagt die neben Susanne Heidecke mit acht Treffern erfolgreichste Heidenauerin Aline Rudolph. Auch Trainer Bernd Heinze war unzufrieden: „Das war ein verschenkter Sieg, das ganze Gegenteil von dem Remis im vorigen Spiel gegen Plauen. Wir hatten heute Angst vor der eigenen Courage.“ Er sei dennoch optimistisch, was den Klassenerhalt betrifft: „Wir haben es selbst in der Hand“, sagt Heinze. Zum Abschluss der Hinrunde muss der SSV am Sonntag beim Drittletzten Chemnitz II ran.

Im derzeit gesicherten Liga-Mittelfeld befinden sich die Frauen des HCS Neustadt-Sebnitz. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen den HC Leipzig II nach starker Leistung mit 32:26. „Insgesamt war das heute eine tolle Mannschaftsleistung, in die ich alle einschließen möchte, auch die, die nicht so zu Einsatzzeiten kamen, wie sie sich das wünschten“, sagte Trainer Bernd Berthold. „Ich bin sehr zufrieden, vor allem weil wir anschaulichen, schnellen Handball boten.“ Angeführt von Torhüterin Katarzyna Wiekiera, die sich mit dem Sieg ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machte, der nimmermüden Tabea Drews sowie Torgarantin Maren Emmrich (12) setzte sich der HCS in einem lange ausgeglichenen Spiel im Laufe der zweiten Hälfte ab und feierte den fünften Saisonsieg, für den es viel Applaus gab. Zum Jahresabschluss geht es nun nach Bischofswerda. (skl/en)

