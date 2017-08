HC Rödertal wird Zweiter Beim Turnier in Markranstädt muss das dezimierte Team von Trainer Karsten Knöfler nur Banik Most den Vortritt lassen.

So frei darf man Stefanie Hummel vom HC Rödertal nicht zum Wurf kommen lassen. © Christian Skomudek

Die von Karsten Knöfler trainierten Rödertalbienen haben beim 15. Mitgas-Cup in Markranstädt Platz zwei belegt. Die Sorgenfalten von Chefcoach Karsten Knöfler wurden allerdings in den Tagen zuvor noch größer, als auch noch Jurgita Markeviciute mit einer Fußverletzung ausfiel. Bei sechs verletzten Spielerinnen waren seine personellen und taktischen Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Immerhin war Torfrau Nele Kurzke, die sich beim Turnier vor einer Woche in Halle verletzt hatte, wieder mit von der Partie. Erneut kam auch die Jugendliche Julia Mauksch zum Einsatz.

Der ausrichtende SC Markranstädt hatte sich ein prominentes Teilnehmerfeld eingeladen. Mit dem tschechischen Erstligisten DHK Banik Most – dem späteren Turniersieger – waren auch internationale Gäste am Start. Neben dem HC Rödertal vervollständigten Werder Bremen, die Füchse Berlin, der Frankfurter HC und die Gastgeber das Teilnehmerfeld. Gespielt wurde in zwei Dreiergruppen über zweimal 20 Minuten mit Halbfinale und Finale.

HCR zunächst gegen Markranstädt

Ihr Eröffnungsspiel bestritten die Rödertalbienen gegen Drittligist SC Markranstädt. Von Beginn an setzte der Bundesligist erwartungsgemäß die Akzente. Über die Stationen 5:1 lief bis zum 15:10 alles nach Plan. Doch plötzlich war der Spielfaden weg und die ehrgeizigen Gastgeber konnten zum 16:16 ausgleichen. Die Zuschauer witterten die Überraschung und feuerten den Außenseiter an. Mit einer konzentrierten Schlussphase gewannen die Bienen aber dann doch mit 20:16.

Das zweite Gruppenspiel gegen Zweitligist SV Werder Bremen war ein Spiegelbild der ersten Partie. Es gab eine schnelle 4:0-Führung des HC Rödertal und danach wiederum Konzentrationsschwächen. Zur Halbzeit führten die Bienen noch mit 8:6. Als Bremens Trainer Marotzke zu Beginn von Hälfte zwei seinen Angriff umstellte, variabel mit zwei Kreisspielerinnen agierte und zusätzlich für die Torfrau eine siebente Spielerin einwechselte, hatten die Bienen so ihre Probleme. Die Bremerinnen erzielten völlige Gleichwertigkeit und das Spiel drohte zu kippen.

Beim 15:14 für Rödertal erzielten sie quasi mit der Schlusssirene noch den Ausgleich. Allerdings erkannten die beiden Schiedsrichter das Tor nicht mehr an und so blieb es bei einem doch etwas glücklichen Sieg und Platz eins in Gruppe A für die Rödertalbienen.

Im ersten Halbfinale waren die Füchse Berlin der Gegner der Rödertalerinnen. Der Zweitligaaufsteiger aus Berlin hielt voll dagegen und so war es für den Erstligisten wahrlich kein Spaziergang. Die Rödertalbienen lagen zwar das ganze Spiel über in Führung, verpassten es aber, diese auszubauen. So blieb das Spiel bis in die Schlussphase umkämpft. Beim 14:12, zwei Minuten vor Ultimo, für Rödertal glaubten die Spielerinnen schon an die Entscheidung. Es folgte ein Fehlwurf und ein Ballverlust und schon stand es 15:15. Das war dann auch der Endstand.

Die Entscheidung fiel im Siebenmeterwerfen. Jetzt kam die große Stunde von Torfrau Nele Kurzke. Während die Bienenspielerinnen sicher verwandelten, parierte Kurzke die ersten beiden Würfe der Berlinerinnen sicher. Den dritten Siebenmeter mussten die Füchse verwandeln, scheiterten aber an ihren Nerven und verwarfen.

Im Finale trafen dann die beiden Erstligisten vom HC Rödertal und dem tschechischen Vertreter DHK Banik Most aufeinander. Den besseren Start hatten die Tschechinnen, die 3:0 in Führung gingen. Die Rödertalerinnen kamen aber zurück und kämpften sich heran. Beide Abwehrreihen bestimmten das Spiel. Beim Stand von 8:8 ging es in die Halbzeitpause. Danach erwischte Most wieder den besseren Start und ging in Führung, aber die Rödertalbienen blieben dran.

Die 16-jährige Jugendliche Julia Mauksch machte ein tolles Spiel und erzielte vier Tore. Dann die erneute Führung mit 17:15 für Most – und es waren nur noch etwas mehr als zwei Minuten zu spielen. Es folgten ein Angriff der Rödertalbienen und Zeitstrafe für Most. Das war die Chance, das Spiel in Überzahl noch zu drehen. Doch die nächsten Akzente setzten die Schiedsrichter und die Trainer des HC Rödertal.

Zeitstrafen-Festival zum Schluss

Ausgangspunkt war eine Aktion von Tamara Bösch am Kreis, die die Schiedsrichter nicht wie erwartet mit einem Siebenmeter für den HCR, sondern mit Stürmerfoul und Ballbesitz für Most entschieden. Für ihren Kommentar erhielt Bösch zusätzlich noch eine Zeitstrafe. Nicht genug damit, auch Chefcoach Knöfler bekam eine Zeitstrafe. Und als Co-Trainer Mühlner seinen Unmut mit einem „Protestsprung“ äußerte, sah dieser die Rote Karte.

Da laut Regelwerk für Strafen der Offiziellen jeweils eine Spielerin das Feld verlassen muss, waren es plötzlich auf Rödertaler Seite nur noch drei Aktive zu sehen. Damit war das Spiel gelaufen. Aber auch die Drei versuchten alles und erzielten in Unterzahl noch ein Tor. Als dann auch noch Joanna Rode für ihre Abwehraktion eine Zeitstrafe erhielt, stand das Spiel kurz vor dem Abbruch.

Die letzten Sekunden hatte der HC Rödertal tatsächlich nur noch zwei Spielerinnen auf dem Feld. Das hatte das Finale nun wirklich nicht verdient. Da ging das Schlussergebnis von 20:18 für Most dann nahezu unter. Immerhin wurde Nele Kurzke vom HCR bei der anschließenden Siegerehrung als beste Torfrau ausgezeichnet. Gemeinsam auf Platz drei landeten der SV Werder Bremen und die Füchse Berlin. Der Frankfurter HC wurde Fünfter vor Gastgeber SC Markranstädt. (az)

