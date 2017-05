HC Rödertal will Platz drei zurück Nürtingen ist durch einen Sieg im Mittwoch-Nachholspiel gegen Herrenberg am HCR vorbei.

Handball, 2. Bundesliga. Das Saisonfinale in der 2. Bundesliga ist eingeläutet – aber drei Spieltage vor Schluss ist sowohl an der Tabellenspitze als auch am Tabellenende noch alles offen. Nachdem die HSG Kleenheim trotz eines Mittelfeldplatzes keine Lizenz für das nächste Spieljahr beantragt hat und damit als erster Absteiger feststeht, ist auch der TuS Lintfort nicht mehr zu retten. Die Rheinländerinnen müssen nach nur einem Jahr Ligazugehörigkeit den Gang zurück in die 3. Liga antreten. Um die restlichen zwei Abstiegsplätze gibt es noch einen erbitterten Kampf zwischen mehreren Teams.

Nur der Spitzenreiter ist durch

Das gleiche Bild zeichnet sich an der Tabellenspitze ab. Nur die HSG Bensheim Auerbach ist durch und konnte sich bereits über Meisterschaft und Aufstieg freuen. Um die Platzierungen bewerben sich immerhin noch fünf Mannschaften. Auch hier bleibt es spannend bis zur letzten Minute. Durch einen 29:26-Sieg im Nachholspiel gegen Herrenberg hat sich die TG Nürtingen auf den dritten Platz vorgeschoben und die Rödertalbienen auf Platz vier verdrängt.

Auch hier sind die Abstände minimal. Im Auswärtsspiel am Sonnabend muss der HC Rödertal ab 18.30 Uhr beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen antreten. Für beide Teams geht es um sehr viel. Bremen steht mit dem Rücken zur Wand und darf sich keinen Ausrutscher mehr leisten. Nach ansprechenden Leistungen in den letzten Spielen gab es gegen Mitkonkurrent Hannover-Badenstedt am letzten Wochenende eine 26:30-Schlappe.

Tempospiel birgt auch Risiken

Die Nordlichter sind für ihr Tempospiel bekannt und gefürchtet, nur birgt das eben auch große Risiken. Trainer Patrice Giron hat bereits angekündigt, dass er auch gegen den HC Rödertal an seiner Taktik festhalten will. Dabei vertraut er besonders auf seine Toptorschützinnen Merle Heidergott (160 Saisontore) und Rabea Neßlage. Mit Rödertal, Bensheim und Halle-Neustadt in den letzten drei Spielen hat Bremen das schwerste Restprogramm aller Mannschaften. Deshalb möchte der SV Werder mindestens in seinen Heimspielen punkten. Erfolgreichste HCR-Werferin ist derzeit übrigens Jurgita Markeviciute mit 147 Toren.

Die Rödertalbienen erwartet ein heißer Tanz in der Hansestadt. Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist man im Bienenstock natürlich optimistisch. Der schwer erkämpfte 27:25-Heimsieg im Derby gegen Halle-Neustadt am letzten Wochenende hat das Selbstbewusstsein der Rödertalbienen noch weiter gestärkt. Trotzdem dürfen sie jetzt nicht leichtsinnig werden. Sie haben eine sehr gute Ausgangsposition, können sich aber auch keinen Ausrutscher leisten.

Das weiß auch Chefcoach Karsten Moos und warnt vor übertriebener Euphorie: „Natürlich sehen uns in Bremen alle in der Favoritenrolle, aber so einfach wird das nicht. Werder braucht jeden Punkt und wird uns einen großen Fight liefern. In den letzten Spielen waren wir die Außenseiter und sind damit sehr gut zurechtgekommen. Nun sind die Rollen anders verteilt. Aber natürlich wollen wir auch in Bremen gewinnen.“ Das Spiel in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle in Bremen kann wie gewohnt im Liveticker verfolgt werden. (az)

