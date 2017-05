HC Rödertal verzichtet auf Aufstieg Das Team von Trainer Karsten Moos gewinnt das letzte Spiel der Saison. Für die 1. Bundesliga reicht das Geld aber noch nicht.

So viel Platz darf man Sarolta Selmeci (rechts) vom HC Rödertal nicht lassen – sonst landet der Ball im Tor. Gegen Kleenheim steuerte Selmeci insgesamt vier Tore zum 28:25-Heimsieg bei.Foto: © Henry Lauke

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Der letzte Spieltag in der 2. Bundesliga war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Rödertalbienen gewannen ihr Heimspiel gegen die HSG Kleenheim am Sonnabend in Großröhrsdorf mit 28:25 (16:10) und sicherten sich auf der Zielgeraden noch Platz drei, da Mitkonkurrent TG Nürtingen bei der HSG Hannover-Badenstedt Federn lassen musste. Womit im Rödertal keiner mehr gerechnet hatte, war plötzlich Realität. Platz drei bedeutete das Aufstiegsrecht zur 1. Bundesliga, für die der Verein auch die Lizenz beantragt hatte. Das war aber nur so, da die vor dem HCR auf Platz zwei stehende SGH Rosengarten-BW Buchholz in punkto Aufstieg bereits im Vorfeld abgewinkt hatte. Nun warteten alle auf die Erklärung der Bienen-Vereinsführung.

Finanzielle Risiken sind zu hoch

Bei der anschließenden Saisonabschlussfeier trat HCR-Präsident Andreas Zschiedrich ans Mikrofon und ließ die Katze aus dem Sack: „Zuerst einmal Kompliment an Trainer und Mannschaft für die Leistung und den furiosen Endspurt. Sportlich hätte es für den Aufstieg gereicht, wirtschaftlich können wir den Schritt in diesem Jahr noch nicht gehen. Die finanziellen Risiken wären einfach zu hoch und wohin das führen kann, zeigen uns aktuelle Beispiele. Als wir die Lizenz beantragt haben, waren wir noch auf einem guten Weg, doch nicht alle Erwartungen konnten erfüllt werden. Am Ziel 1. Bundesliga halten wir aber fest.“

Nach dieser Entscheidung rückte das Ergebnis vom letzten Spiel fast in den Hintergrund. Beide Teams hatten vor 677 Zuschauern ungewohnt nervös begonnen und produzierten viele Fehler. So stand es nach zehn Minuten erst 3:2 für die Gastgeberinnen. Die Rödertalbienen konnten sich bei ihrer Torfrau Ann Rammer bedanken, die erneut einen Sahnetag erwischte, zu ganz großer Form auflief und die Kleenheimer Spielerinnen zum Verzweifeln brachte. Von acht Strafwürfen fanden nur zwei den Weg ins Tor. Sechsmal hatte die HCR-Keeperin die besseren Nerven.

Bei den Bienen war Jurgita Markeviciute gewohnt sicher vom Punkt. Sie verwandelte alle fünf Strafwürfe und genau das machte den Unterschied im Spiel. In der 15. Minute konnte Sarolta Selmeci ihr Team erstmals mit zwei Toren in Führung bringen. Nun lief der Bienenmotor warm und der HC Rödertal hatte seine beste Phase. Über die Stationen 10:5 (20.) wurde der Vorsprung bis zur 28. Minute beim 15:8 kontinuierlich ausgebaut. Beim 16:10 für Rödertal ging es in die Kabinen.

Die letzten Minuten hatten aber auch gezeigt, dass sich die Hessinnen noch lange nicht aufgegeben hatten. Chefcoach Karsten Moos wiederum wollte zum Abschluss nochmals allen in seiner Mannschaft Spielanteile geben und wechselte ungewohnt häufig. Kleenheim kam mit neuem Elan aus der Kabine und verkürzte mit einem Doppelschlag auf 12:16. Hatten in der ersten Hälfte beide Abwehrreihen dominiert, so gestaltete sich die zweite Halbzeit wesentlich offensiver. Kleenheim holte weiter auf. Beim 20:18 in der 41. Minute waren sie wieder dran. Nun sollte es nochmals spannend werden. Allerdings ließ die Antwort der Bienen nicht auf sich warten. Selmeci und Spielvogel erhöhten erneut auf 22:18.

HCR-Coach mit rechtzeitiger Auszeit

Doch auch die Gäste witterten ihre Chance und waren beim 25:23 in der 55. Minute wieder auf zwei Tore ran. Moos spürte die kritische Phase und legte die grüne Karte zur Auszeit auf den Kampfrichtertisch – und die kam gerade richtig. Die letzten fünf Minuten spielten die Bienen clever herunter und ließen nichts mehr anbrennen. So war der 28:25 Erfolg mehr als verdient.

Unmittelbar nach dem Trainertalk wurde Coach Karsten Moos vom Verein und von der Mannschaft hochemotional verabschiedet. Ebenfalls verabschiedete der Verein die fünf Spielerinnen Lisa-Marie Preis, Vivien Jäger, Isa-Sophia Rösike, Anna Frankova und Anna-Maria Spielvogel in Richtung 1. Bundesliga. Bei der folgenden Abschussfeier konnten Spielerinnen und Sponsoren den neuen Cheftrainer Karsten Knöfler kennenlernen. Der scharfe Start in das neue Spieljahr erfolgt Anfang Juli. (SZ)

HC Rödertal: Ann Rammer, Karolina Hubald; Jurgita Markeviciute (8/5) Lisa-Marie Preis (6), Sarolta Selmeci (4), Anna Spielvogel (4), Izabella Nagy (3), Isa-Sophia Rösike (1), Lisa Marie Ostwald (1), Anna Frankova (1), Grete Neustadt, Kathleen Nepolsky und Vivien Jäger.

