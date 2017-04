HC Rödertal verliert Sachsenderby Im Heimspiel gegen den BSV Sachsen Zwickau verspielt das Team von Trainer Karsten Moos vielleicht endgültig den Aufstieg.

Obwohl die bis vor Kurzem noch verletzte Torjägerin Jurgita Markeviciute (Mitte, dahinter Vivien Jäger) schon wieder neun Treffer beisteuerte, unterlag der HC Rödertal im Derby gegen Zwickau vor 660 Zuschauern mit 22:27. Foto: © Henry Lauke

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Die Rödertalbienen haben das Sachsenderby gegen den BSV Sachsen Zwickau in eigener Halle deutlich mit 22:27 verloren und müssen damit ihre Hoffnungen auf Platz zwei wohl endgültig begraben. Die Organisatoren vom HC Rödertal hatten allerdings keine Mühen gescheut, um eine würdige Derbyatmosphäre zu schaffen. Die Halle war mit 660 Besuchern ebenfalls gut gefüllt. Nur leider sprang der Stimmungsfunke diesmal nicht auf die Gastgeberinnen über.

Sie spielten von Beginn an gehemmt und unsicher. Nur Jurgita Markeviciute und Lisa-Marie Preis setzten sich erfolgreich in Szene. Dabei war die Ausgangsposition vor dem Spiel eindeutig. Zwickau wollte um jeden Preis die Abstiegsränge verlassen und die Rödertalbienen schielten noch Richtung Podest. So war es nur verständlich, dass keine Mannschaft das Risiko suchte. In den ersten Minuten des Spiels dominierten die Abwehrreihen und so waren Tore Mangelware.

Zwickau steht in der Deckung sicher

Die Bienen waren sichtlich beeindruckt von der Defensivarbeit der Gäste und fanden kein Mittel dagegen. Als dann auch noch Jurgita Markeviciute pressgedeckt wurde, fehlten dem Angriff der Rödertalerinnen die kreativen Ideen. So führte Zwickau in den ersten zwanzig Minuten ständig – und das, obwohl auch dem BSV nicht alles gelang.

Erst mit der Einwechslung von Izabella Nagy kam neuer Schwung in das Spiel der Rödertalbienen, die in der 23. Minute erstmals mit 8:7 in Führung gehen konnten. Die Chance zum Ausbau der Führung wurde zwei Mal überhastet vergeben und so konnte Zwickau erneut ausgleichen. Bis zum Pausenstand von 11:11 passierte nicht mehr viel. Die zweite Hälfte fiel dann leider völlig anders aus, als es die meisten Zuschauer erwartet hatten.

Nicht der HC Rödertal kam mit neuem Schwung aus der Kabine, sondern es waren die Gäste, die jetzt aufdrehten. Nach einer frühen Zwei-Tore-Führung wurde ihr Angriffsspiel immer sicherer. Mit schnellen Kombinationen und ständigen Positionswechseln stellten sie die Bienenabwehr vor immer größere Probleme und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Josephine Hessel, die neun Tore erzielte, war einfach nicht zu stellen. Die Zwickauerinnen spielten wie aus einem Guss und das sehr erfolgreich. Beim 24:16 in der 52. Minute betrug ihr Vorsprung bereits acht Tore. Das war bereits die Entscheidung.

Das Spiel der Rödertalbienen wirkte teilweise hilflos und auch die vielen Wechsel trugen nicht zur Beruhigung bei. Fünf eigene Tore in zwanzig Minuten bei 13 Gegentoren sagen alles. Das Team von HCR-Coach Karsten Moos läuft nun schon seit Wochen seiner Form hinterher und scheitert an den eigenen hohen Ansprüchen. Was besonders auffiel, war die Schwäche im Tempogegenstoß und beim Spiel über die Außenpositionen – immerhin die einstigen Stärken der Mannschaft.

Auch in der taktischen Ausrichtung hatte Gästetrainerin Corina Cupcea die Nase vorn. Auf die Pressdeckung gegen Jurgita Markeviciute hatte Rödertal zu keiner Zeit eine geeignete Antwort. Trotz der intensiven Bewachung war sie dann mit ebenfalls neun Treffern die Torschützenbeste beim HC Rödertal. Bereits am kommenden Sonnabend haben die Bienen erneut Heimvorteil, denn da erwarten sie das Team vom DJK Trier. Eine gute Gelegenheit zur Rehabilitation. (SZ)

zur Startseite