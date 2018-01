HC Rödertal verliert Kellerduell Auch beim Tabellenvorletzten gelingt kein Punktgewinn. Die rote Laterne hängt weiterhin bei den Rödertalbienen.

Handball-Bundesliga Frauen. Die Rödertalbienen haben am Sonnabend das Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten TV Nellingen mit 24:33 (10:17) verloren. Damit springen die Schwaben Hornets auf den zwölften Tabellenplatz, während auf dem Konto des HC Rödertal 0:22 Punkte stehen. Am kommenden Wochenende haben die Rödertalbienen nun spielfrei, bevor am 3. Februar um 17.30 Uhr die HSG Bensheim/Auerbach in Großröhrsdorf zu Gast ist. Die HSG steht in der Tabelle mit 4:18 Punkten direkt vor dem HCR. Ein Heimsieg ist also Pflicht!

Der neue HCR-Trainer Maximilian Busch meinte nach dem Abpfiff in Nellingen: „Natürlich sitzen nach so einer kurzen Zeit die Automatismen noch nicht. Allerdings hat man auch gesehen, dass die Mannschaft bis zum Schluss gut gekämpft hat, was mich sehr positiv für die nächsten Spiele stimmt. Auch in den Trainingseinheiten konnte ich diesen Willen, der in der Mannschaft steckt, gut erkennen. Wir werden in den nächsten zwei Wochen hart arbeiten, um uns zu steigern.“

Zurück zum Spiel: Nach eigenem Anwurf konnten die Gastgeberinnen direkt ihren ersten Angriff durch Szimonetta Gera zur 1:0-Führung vollenden. Danach war die Anfangsphase auf beiden Seiten von vielen technischen Fehlern und Ungenauigkeiten geprägt. Erst in der fünften Minute gelang Jessica Jander der 1:1-Ausgleichstreffer für die Bienen. Die Schwaben Hornets fanden danach schneller ins Spiel und konnten sich auf 5:1 absetzen.

Immer wieder schlichen sich leichte Fehler ins Angriffsspiel der Bienen ein. Cheftrainer Maximilian Busch reagierte, indem er ab der 18. Minute beim Stand von 10:5 auf eine zusätzliche Feldspielerin setzte. Durch diese risikoreiche Maßnahme gelang es ihm, die Offensive zu stabilisieren. Tore erzielte der HC Rödertal in dieser Phase jedoch meistens von der Siebenmeter-Linie und nicht aus dem Spiel heraus. Alleine vier der zehn geworfenen Tore der ersten Halbzeit wurden per Strafwurf von Izabella Nagy verwandelt. Durch das Herausnehmen der HCR-Torhüterin kamen die Schwaben Hornets zu mehreren einfachen Toren, so dass die Bienen mit einem 10:17-Rückstand in die Pause gingen.

Das 21:10 ist die Vorentscheidung

Der TV Nellingen kam stark aus der Kabine und sorgte in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Mit einem 4:0-Lauf setzten sich die Gastgeberinnen vorentscheidend auf 21:10 ab. Mit der Hereinnahme von Egle Alesiunaite, die erneut ein Aktivposten bei den Rödertalbienen war, stabilisierte sich die Mannschaft. Der HC Rödertal startete eine kleine Aufholjagd und verkürzte den Abstand nach knapp 47 Minuten wieder auf sieben Tore (25:18). Nellingen ließ sich davon jedoch nicht mehr einschüchtern.

HC Rödertal: Nele Kurzke, Ann Rammer; Stefanie Hummel (6), Tamara Bösch (5/2), Izabella Nagy (5/4), Egle Alesiunaite (4), Michelle Urbicht (1), Jessica Jander (1), Kamila Szczecina (1), Joanna Rode (1), Kathleen Nepolsky, Tammy Kreibich, Julia Mauksch, Brigita Ivanauskaite und Jacqueline Hummel.

