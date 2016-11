HC Rödertal verliert in Mainz Mit 30:33 (15:18) muss sich das Team von Trainer Karsten Moos geschlagen geben. Sonnabend um 20.30 Uhr kommt Bremen.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Der HC Rödertal hat am Sonnabend sein Spiel bei der FSG Mainz 05/Budenheim verdient mit 30:33 (15:18) verloren und damit die zweite Niederlage in Folge kassiert. Cheftrainer Karsten Moos und Manager Thomas Klein waren danach pappesatt. Klein meinte: „Dieses Auftreten ist nicht unser Anspruch! Kompliment an Mainz für eine starke spielerische Leistung, aber eine Mannschaft mit unseren individuellen Qualitäten muss das einfach besser lösen und auch so ein Auswärtsspiel am Ende für sich entscheiden.“

14 Treffer durch Jurgita Markeviciute

Nur eine Spielerin verdiente sich in Mainz ein Lob vom HCR-Manager: „Zum Glück hatten wir mit Jurgita Markeviciute eine Spielerin im Aufgebot, die mit 14 Treffern fast die Hälfte unserer Tore erzielen konnte und als einzige Normalform erreichte. Ohne sie hätte das am Ende sicher in einem Debakel geendet.“

Cheftrainer Karsten Moos fand ebenfalls deutliche Worte: „Das war bislang unsere schlechteste Saisonleistung. Vor allem in der ersten Hälfte habe ich viele Einzelspielerinnen, aber kein geschlossenes Team gesehen. Unsere Abwehr war ihres Namens nicht würdig und im Angriff spielten wir streckenweise absolutes Harakiri. Zusammen mit dem Rosengarten-Spiel haben wir jetzt vier Punkte fahrlässig hergeschenkt und ich erwarte nun am kommenden Sonnabend gegen Bremen eine deutliche Reaktion der Mannschaft!“ Anwurf in Großröhrsdorf ist erst um 20.30 Uhr. (SZ)

HC Rödertal mit: Hubald, Rammer; Markeviciute (14/9), Ostwald, Nagy (6), Frankova, Spielvogel (1), Preis (1), Selmeci (7), Nepolsky (1), Jäger und Rösike.

