HC Rödertal verliert Auch zehn Tore durch die starke Jurgita Markeviciute reichen nicht zum Heimsieg über den Verfolger. Rosengarten gewinnt in Großröhrsdorf mit 23:21.

Auch in dieser Szene kann sich HCR-Torjägerin Jurgita Markeviciute (rechts) am Kreis gegen Sabine Heusdens von der SGH Rosengarten-BW Buchholz durchsetzen. Am Ende reichte es dennoch nicht zum sechsten Sieg im sechsten Punktspiel. © Henry Lauke

Handball, 2. Bundesliga Frauen.Nach fünf Siegen in Folge musste sich das Zweitligateam vom HC Rödertal am Sonnabend gegen Bundesligaabsteiger SGH Rosengarten-BW Buchholz am Ende knapp mit 21:23 (13:10) geschlagen geben. In einem über weite Strecken schwachen Spiel agierte die Mannschaft von HCR-Trainer Karsten Moos meist zu überhastet und leistete sich insgesamt vor allem im Spielaufbau viel zu viele Fehler gegen einen am Ende cleveren und routinierten Gegner. Damit fielen die Rödertalbienen mit nunmehr 10:2 Zählern – punktgleich mit den Gästen – auf den dritten Platz zurück.

HCR-Manager Thomas Klein meinte nach dem Abpfiff: „Die Niederlage geht absolut in Ordnung, denn wir haben heute leider zu viele Dinge vermissen lassen und den Gegner durch eigene Fehler zwei Mal nach klarer Führung wieder zurück ins Spiel gebracht. Sie zeigt uns aber auch, dass wir noch ganz viel Arbeit vor allem in unseren Offensivbemühungen vor uns haben. Die von uns heute gemachten Fehler sind ja keine neue Erkenntnis und ziehen sich so schon durch die letzten Spiele. Rosengarten war allerdings clever genug, genau diese Schwachstellen auszunutzen.“

650 Fans in Großröhrsdorf

Insgesamt 650 Zuschauer waren am Sonnabend gekommen, um die Rödertalbienen im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Rosengarten zu unterstützen. Die Partie sollte dann aber über weite Strecken nicht das halten, was die Tabellenpositionen der beiden Teams im Vorfeld versprachen. Zwar erwischten die Gastgeberinnen einen Start nach Maß und führten nach drei Minuten bereits mit 3:0. Es sollte jedoch keine vier Minuten dauern, ehe die Gäste die Partie wieder zum Stand von 4:4 (7.) ausgleichen konnten.

Aufseiten der Gastgeberinnen waren gravierende Fehler im Spielaufbau nicht zu übersehen. Rosengarten hingegen leistete sich vor allem in der Startphase eine Vielzahl an Fehlwürfen über oder neben das Tor. Doch während die SGH nun zusehends besser in die Partie fand, hatte der HCR weiterhin große Probleme vor allem in der Offensive. Dies äußerte sich vor allem in zahlreichen Fehlpässen, ungenauen Zuspielen und schlecht vorbereiteten Abschlüssen. So konnte Rosengarten mit dem 6:5 nach zwölf Minuten erstmals in Führung gehen. Es dauerte bis zur 21. Minute (8:10), ehe sich die Rödertalbienen wenigstens etwas stabilisieren konnten und bis zur Pausensirene nun ihrerseits die Kontrolle des Spiels übernahmen. Bis zur Halbzeit kam die Moos-Sieben noch zu fünf Treffern in Folge, sodass die Gastgeberinnen beim Stand von 13:10 etwas glücklich mit einer Drei-Tore-Führung die Seite wechseln konnten.

Dem HCR gelang zwar kurz nach Wiederanpfiff auch der erste Treffer des zweiten Abschnitts zum 14:10 und damit sogar eine Vier-Tore-Führung, jedoch begannen die Probleme bei den Hausherrinnen danach erneut. Rosengarten hatte etwas umgestellt und versuchte es im Angriff vor allem mit präzisen Anspielen auf die am Kreis sehr starke Evelyn Schulz. Und das klappte bestens. Die Gäste erarbeiteten sich insgesamt sechs Tore in Folge und holten sich mit dem 16:14 (38.) in nur sieben Minuten die eigene Führung zurück.

HCR-Coach Karsten Moos reagierte umgehend mit einer Auszeit, doch die erforderliche Reaktion seiner Mädels blieb zunächst leider aus. Bis zur 45. Minute bauten die Gäste ihre Führung auf 21:16 aus und das Spiel schien eigentlich schon entschieden zu sein. Mit einem wahren Kraftakt und über den Kampf fand der HCR jedoch nochmals zurück in die Partie – auch begünstigt von der stärksten Phase von Torjägerin Jurgita Markeviciute, die nun für die dringend benötigten Akzente im Angriff sorgte und die letzten fünf Tore der Gastgeberinnen erzielte.

Wenig Tore in hitziger Schlussphase

Der Anschlusstreffer zum 21:22 fiel in der 53. Minute, doch zu mehr reichte es dem HC Rödertal in einer durch einige strittige Schiedsrichterentscheidungen hitzigen Schlussphase nicht mehr. Rosengarten traf durch Sabine Heusdens 90 Sekunden vor dem Ende zum 23:21 und entschied das Spiel somit endgültig zu seinen Gunsten.

HCR-Chefcoach Karsten Moos meinte nach der knappen Heimniederlage: „Wir haben diesmal zu viele Fehler gemacht und uns damit selbst geschlagen. Heute hat das cleverere Team gewonnen und uns deutlich aufgezeigt, woran es in unserem Spiel noch fehlt. Natürlich wollen wir gern jede Partie gewinnen, vor allem vor den eigenen Fans. Doch diese Niederlage ist nach dem tollen Saisonstart sicher kein Beinbruch. Ich sehe sie eher als Motivation an, um daraus zu lernen und die Mannschaft dadurch weiter voranzubringen.“

Am kommenden Sonnabend reisen die Rödertalbienen nun zum Auswärtsspiel nach Mainz. Anwurf in der Waldsporthalle Budenheim ist um 19.30 Uhr. Die Gastgeberinnen kassierten gleich zum Saisonauftakt am 10. September eine 20:23-Niederlage beim aktuellen Spitzenreiter HSG Bensheim Auerbach. Eine Woche später unterlag Budenheim in eigener Halle auch noch gegen Trier mit 26:28. (SZ)

HC Rödertal: Hubald, Rammer; Markeviciute (10/4), Ostwald (1), Nagy, Frankova (2), Spielvogel, Preis (1), Selmeci (3), Nepolsky, Jäger (2) und Rösike (2).

zur Startseite