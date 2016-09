HC Rödertal verliert Der Saisonauftakt des Aufsteigers geht mit 30:46 daneben. Am Sonnabend ist der Spitzenreiter zu Gast in Großröhrsdorf.

Handball. Keinen leichten Start in die Verbandsligasaison hatten die Frauen vom Aufsteiger HC Rödertal III. Am vergangenen Sonnabend ging die Reise zunächst zum VfL Waldheim, der in der neuen Spielzeit Aufstiegsambitionen hat – und diese auch deutlich unterstrich. Obwohl der dritten Mannschaft des Zweitbundesligisten 30 Tore gelangen, ging diese Auswärtspartie klar verloren, denn Waldheim warf sagenhafte 46 Tore und steht damit ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz hinter den Frauen vom VfB 1999 Bischofswerda.

Der VfB setzte sich am selben Tag mit 46:19 beim USV TU Dresden durch und reist am kommenden Sonnabend zum HC Rödertal III. Anwurf in Großröhrsdorf ist um 13.30 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium. Thomas Schöne, als HCR-Vizepräsident für die Organisation zuständig, meint im Vorfeld dieser schweren Heimaufgabe: „Diese Woche wird im Training größeres Augenmerk auf die Deckung gelegt werden müssen, um gegen Bischofswerda bestehen zu können.“

Denn 46 Gegentore sind definitiv zu viel, um ein Spiel gewinnen zu können. In der Waldheim-Partie war die Anfangszeit beim HCR geprägt von hoher Nervosität und Respekt vor dem Gegner, der in der letzten Saison noch in der Sachsenliga spielte. Die Gäste gingen trotzdem 1:0 und 2:1 in Führung. Dann jedoch kam aufseiten des HCR zu der Tatsache, dass sechs junge Spielerinnen des Teams ihr erstes Verbandsligaspiel bestritten, auch noch Pech durch Latten- und Pfostentreffer hinzu. So konnte sich der VfL Stück für Stück bis zur Pause auf 22:12 absetzen.

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Nervosität der ersten Hälfte fort und es zeigten sich teilweise Konditionsnachteile und bei den jungen Spielerinnen die Unerfahrenheit. Schöne: „Das Ergebnis von 46:30 für den VfL geht vollkommen in Ordnung. Aber immerhin haben wir gegen den klaren Favoriten 30 Tore geworfen. Hoch anzurechnen ist dem Team, dass es sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat und versucht hat, das maximal mögliche an Erfahrung aus dem Spiel mitzunehmen.“ (ts)

HC Rödertal III: Scherpe, Schöne (1), König (3), Wähner (7), Friebe, C. Pollack, Lutze (1), Kalinauskaite (13/4), Rentsch, Wiesner (1), Portmann und Hellmann (4).

