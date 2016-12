HC Rödertal schlägt Spitzenreiter Leipzig Den Mädchen von Trainer Steffen Wohlrab gelingt mit dem 25:24 (12:11)-Heimerfolg eine erfolgreiche Revanche.

Nancy Schott vom HC Rödertal beim Torwurf. Ihrem Team gelang mit dem Erfolg über den HC Leipzig die Revanche für die hohe 20:30-Niederlage in der Messestadt Anfang September. Jetzt sind beide Vereine punktgleich an der Tabellenspitze. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga B-Jugend. Im ersten Spiel der Rückrunde gewannen die B-Mädchen vom HC Rödertal am vierten Advent gegen den Nachwuchs des HC Leipzig knapp, aber verdient mit 25:24 (12:11). Die Messestädterinnen hatten die Hinrunde ungeschlagen mit 18:0 Punkten auf Platz eins abgeschlossen. Die Überlegenheit der Messestädterinnen mussten auch die Bienen am 3. September in Leipzig mit einer 20:30-Niederlage anerkennen. Danach konnten sie aber alle Spiele gewinnen und belegten damit hinter den Leipzigerinnen Platz zwei.

Die Spitzenpartie lockte über 120 Zuschauer – eine für ein Nachwuchsspiel ungewöhnliche hohe Anzahl – in die Sporthalle nach Großröhrsdorf. In Hälfte eins dominierten beide Abwehrreihen. Nach zehn Minuten ging Leipzig erstmals mit zwei Toren in Führung. HCR-Nachwuchstrainer Steffen Wohlrab reagierte und stellte um. Julia Mauksch rückte von der Halbposition ins Zentrum – und das sollte sich spielentscheidend auszahlen. Das Spiel der Rödertalerinnen wurde jetzt wesentlich druckvoller und effektiver.

Nach einer knappen Pausenführung überraschten die Bienen die Gäste mit zwei Toren in Folge (14:11). Nun aber zeigten die Leipzigerinnen, warum sie bisher so deutlich dominierten. Beim 18:18 waren sie wieder dran und gingen mit 21:19 in Führung. Nach dem 23:23 (55.) erhöhte der HC Rödertal mit zwei wunderschön herausgespielten Toren auf 25:23 – und das war die Entscheidung. Trainer Steffen Wohlrab: „Ein ganz großes Lob an das gesamte Team, das mich heute auch kämpferisch überzeugt hat. Meine Mädels haben dem Spitzenreiter alles abverlangt und sich auch durch einen zwischenzeitlichen Rückstand nicht von ihrer spielerischen Linie abbringen lassen. Das war eine Top-Leistung.“ (szo)

HCR: Lea Kubitz, Josefine Schurig, Lara Steglich, Julia Mauksch, Nina Boden, Lena Marie Lehmann, Elisa Kreisch, Elena Mai, Emily Damm, Fanny Schubert, Nancy Schott.

