HC Rödertal schlägt Nürtingen Mit einem klaren Auswärtssieg ist das Team von Trainer Karsten Moos wieder bis auf einen Punkt an Platz drei herangerückt.

© Christian Skomudek

Das mit Spannung erwartete Spiel bei den „Neckartweets“ von der TG Nürtingen hielt, was es versprochen hatte. Für die Gastgeberinnen war es das letzte Heimspiel – und die wollten ihre bislang erfolgreichste Saison mit Platz drei krönen. Dass daraus nichts wurde, verdankten sie den Gästen aus Sachsen, die am Ende mit 29:23 (17:13) die Nase vorn hatten. Mit dem Sieg und 34:24 Punkten rücken die Rödertalbienen vorerst auf Platz vier. Das Ergebnis des Sonntagspiels des Tabellenfünften Beyeröhde (32:24 Pkt.) in Kamp-Lintfort lag bei Redaktionsschluss dieser Seite nicht vor.

750 begeisterte Fans in der Halle

Dabei hatte für die Nürtingerinnen alles nach Plan begonnen. Neben den 750 begeisterten Zuschauern sorgte ein Fanfarenzug für die stimmungsvolle Umrahmung. Das schien die Gäste aus dem Rödertal zunächst mächtig zu beeindrucken. Vom Start weg brannten die TG-Spielerinnen ein wahres Feuerwerk ab. Nach drei Minuten führten sie bereits mit 4:0 und nach weiteren fünf Minuten mit 6:2.

Die Rödertalbienen erstarrten in Ehrfurcht, ihr Spiel wirkte gelähmt. Auch Trainer Karsten Moos spürte, dass er reagieren musste. Er stellte um und wechselte. Die Abwehr wirkte danach wesentlich kompakter und der Angriff sicherer. In der 19. Spielminute gelang Isa-Sophia Rösike erstmals der Ausgleich und kurz darauf Jurgita Markeviciute die 8:7-Führung. Nürtingen war mental angeschlagen. Auch zwei Auszeiten bis zur 26. Minute brachten die Gastgeberinnen nicht mehr auf Kurs.

Schock vor der Halbzeitpause

Doch wenige Sekunden vor der Halbzeitpause folgte ein Schock für die Rödertalbienen. Anna Spielvogel wollte einen Konter von Nürtingen verhindern, sah mit der Pausensirene die Rote Karte und dazu gab es auch noch einen Siebenmeter, den Lisa Wieder für Nürtingen verwandelte. Nun musste der HC Rödertal die restlichen 30 Minuten ohne seine bis dahin beste Werferin (fünf Treffer) auskommen. Und es sollte noch schlimmer kommen. Nach Zeitstrafen standen kurzzeitig nur noch drei Rödertalbienen auf dem Feld und Nürtingen verkürzte auf 15:17.

Die TG-Fans tobten und trieben ihre Mannschaft nach vorn – doch die Gastgeberinnen zeigten Nerven. Beim HCR war Torfrau Ann Rammer in Topform und hielt in den letzten 15 Minuten einfach alles. Den Hausherrinnen lief die Zeit davon. Den Rödertalbienen gelang dagegen einfach alles. Damit ist dem HCR nun auch im ungünstigsten Fall Platz fünf sicher. (az)

zur Startseite