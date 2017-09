HC Rödertal mit Pflichtsieg Bei der Bundesliga-Reserve vom Thüringer HC siegt das Team von HCR-Trainer Karsten Knöfler klar mit 16 Treffern Differenz.

Lisa Loehnig vom HC Rödertal beim Torwurf. Sie und ihr Team setzten sich in Bad Langensalza klar gegen die Reserve vom Thüringer HC durch. © PR/Alexander Mühlbach

Handball, DHB-Pokal Frauen. Der HC Rödertal hat am Sonntag seine Erstrundenpartie im Pokal des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen die Bundesligareserve vom Thüringer HC deutlich mit 36:20 (21:9) gewonnen. Dabei gelang Jacqueline Hummel das Premierentor dieser Saison für den HCR. Den 20 mitgereisten Fans bot sich in Bad Langensalza eine nervöse Partie, geprägt durch unzählige Fehler, in der die Rödertalbienen nur phasenweise ihren Gegner so dominierten, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

So war HCR-Präsident Andreas Zschiedrich auch nur mit dem Ergebnis zufrieden: „Am Beginn war es ein typisches Pokalspiel. So viele Fehler können wir uns in einer Woche beim Punktspielauftakt nicht leisten. Ich habe aber auch phasenweise richtig guten Handball gesehen. Das lässt mich hoffen. Für das Selbstvertrauen war das ganz wichtig.“ Und HCR-Cheftrainer Karsten Knöfler sagte nach dem Spiel: „Wir haben heute über weite Strecken viel zu unkonzentriert agiert, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Am Ende müssen wir mindestens fünf Tore mehr werfen und fünf Tore weniger bekommen. Da gibt es diese Woche noch einiges zu tun.“

Schon in der Anfangsphase leisteten sich die Gäste aus dem Rödertal zu viele Fehlpässe und Unkonzentriertheiten sowohl im Angriff als auch im Abwehrverhalten. Was darauf folgte, war ein äußerst mühseliger Beginn, geprägt durch vergebene Chancen, in dem sich die Bienen nur gemächlich absetzen konnten. In der 15. Minute sah sich Coach Knöfler dann zum ersten Time-out genötigt, um seine Spielerinnen auf Kurs zu bringen.

Aber erst nach einem erneuten Time-out – diesmal durch Nico Geyersbach, den Trainer der Gastgeberinnen – erlebten die Zuschauer die wohl dominanteste Phase der Rödertalbienen. Zum ersten Mal wurde der Klassenunterschied deutlich und der Bundesligareserve des Thüringer HC die Grenzen aufgezeigt. Wer jedoch dachte, dass die Rödertalbienen nach dem Seitenwechsel an ihre konzentrierte Leistung aus der Schlussphase der ersten Halbzeit anknüpfen würden, sah sich getäuscht.

Es folgten unzählige Fehlpässe und nicht konsequent zu Ende gespielte Angriffe – aber auf beiden Seiten. So plätscherte die Partie vor sich hin. Nach 45 Minuten stand es 26:14 und fünf Minuten vor Schluss 31:18. Am Ende stand ein 36:20-Pflichtsieg auf der Anzeigetafel. Am kommenden Sonnabend wartet nun zum Auftakt des Abenteuers Erste Bundesliga mit dem Buxtehuder SV kein Geringerer als der amtierende DHB-Pokalsieger.

Der HC Rödertal spielte mit: Nele Kurzke, Ann Rammer , Izabella Nagy, Michelle Urbicht, Tamara Bösch, Kathleen Nepolsky, Jaqueline Hummel, Stefanie Hummel, Sarolta Selmeci, Jessica Jander, Joanna Rode, Lisa Marie Ostwald, Lisa Loehnig und Tammy Kreibich.

