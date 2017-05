HC Rödertal ist schon Dritter Das Team von Trainer Karsten Moos kann sich im Derby gegen den SV Union Halle-Neustadt durchsetzen und rückt aufwärts.

Isa-Sophia Rösike vom HC Rödertal beim Sprungwurf. Mit einer unglaublichen kämpferischen Leistung konnte das Team vom Trainer Karsten Moos die Gäste aus Halle-Neustadt noch bezwingen. © PR/Christian Skomudek

Handball. In einem dramatischen Spiel haben die Rödertalbienen am Sonnabend den Aufstiegsaspiranten Halle-Neustadt mit 27:25 bezwungen und damit Tabellenplatz drei übernommen. Das mitteldeutsche Derby hielt dabei, was es vorher versprochen hatte. Dramatischer konnten die 60 Minuten kaum sein. Die 672 Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle: himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt mit einem Happy End. Die Rödertalbienen konnten den imponierenden Durchmarsch der Hallenserinnen stoppen und sich für die knappe Hinspielniederlage revanchieren, aber danach sah es lange nicht aus.

Es war ein verrücktes Spiel und nichts für schwache Nerven. Beide Teams trennte vor dem Spiel nur ein Punkt. Daran hatte sich am Ende nichts geändert – nur dass beide Mannschaften die Plätze tauschten und der HC Rödertal jetzt die Nase vorn hat. Das Spiel begann wie erwartet, hoch konzentriert und von Beginn an emotional. Jedes Tor, jeder Ballgewinn und jede gelungene Aktion wurden zelebriert, man wollte den Gegner beeindrucken. In den ersten Minuten dominierten die Abwehrreihen. Die Tore wurden dabei nicht herausgespielt, sie wurden erkämpft.

Ausgeglichene Startphase

Bis zum 6:6 in der 15. Spielminute konnte sich keine Mannschaft absetzen. Rödertal legte vor und Halle zog postwendend nach. So ging es bis zum 10:9 für die Gastgeberinnen. Die letzten vier Minuten vor der Halbzeitsirene gehörten dann aber den Gästen. Begünstigt durch technische Fehler der Rödertalbienen zogen die Hallenserinnen bis zur Pause auf 14:11 davon. Sie waren in dieser Phase das robustere Team. Speziell Swantje Heimburg und Mathilde Sörensen waren nicht zu stellen.

Die zweite Halbzeit war das Verrückteste, was man in der Sporthalle Großröhrsdorf je gesehen hat. Die ersten vier Minuten waren noch ausgeglichen, aber dann begann der Sturmlauf von Halle-Neustadt. Während bei den Rödertalbienen so gut wie nichts mehr gelang, liefen die Gäste zu großer Form auf und boten Handball vom Feinsten. Die Zuschauer wurden immer leiser und nur noch die Fans aus Sachsen-Anhalt waren zu hören. Beim Stand von 14:21 hätte keiner mehr einen Cent auf die Bienen gewettet, zu groß war die Überlegenheit der Gäste.

Als dann auch noch Torjägerin Jurgita Markeviciute verletzt auf die Bank musste, war schon Resignation zu spüren. Nun aber reagierte Chefcoach Karsten Moos. Er stellte auf eine offensive 5:1-Deckung um und versuchte so, den Spielaufbau der Hallenserinnen zu stören. Außerdem brachte er Izabella Nagy – und die drehte das Spiel. Innerhalb von nur sechs Minuten verkürzte der HC Rödertal auf 19:21.

Jetzt flatterten bei Halle-Neustadt die Nerven und die Gäste machten ungewohnte Fehler. Das nutzten die Moos-Schützlinge eiskalt. Union taumelte und wurde eiskalt erwischt. Zuerst der Anschlusstreffer von Spielvogel zum 21:22, dann folgte ein Dreierpack von Nagy und schon führten die Gastgeberinnen mit 24:22. Die Halle stand Kopf und die Zuschauer witterten die Sensation. Das war Gänsehautfeeling pur.

Nach einem verwandelten Strafwurf für Halle erhielt zuerst Bienentorhüterin Ann Rammer eine Zeitstrafe und kurz darauf auch noch Izabella Nagy, sodass der HC Rödertal die letzten beiden Minuten in doppelter Unterzahl spielen musste. Die verbleibenden vier Spielerinnen kämpften bis zum Umfallen. Das Sahnehäubchen aber lieferte Anna Spielvogel, die mit einer feinen Einzelleistung das Spiel entschied.

Halle konnte nur noch den Anschlusstreffer zum 27:25-Endstand setzen. Trainer Karsten Moos reagierte nach dem Spiel ungewohnt emotional: „Meine Mannschaft hat sich heute den Sieg mit einer unbändigen Moral erkämpft und sich selbst belohnt. Die Zuschauer haben uns nach vorn gepusht und dann gelingt eben alles, ein total verrücktes Spiel. Aber die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher.“ Bei drei ausstehenden Spielen ist alles möglich. (az)

HC Rödertal: Karolina Hubald, Ann Rammer , Izabella Nagy (6), Jurgita Markeviciute (5/3), Anna Spielvogel (4), Kathleen Nepolsky (3), Anna Frankova (3), Lisa-Marie Preis (3), Sarolta Selmeci (1), Vivien Jäger (1), Isa-Sophia Rösike (1), Lisa Marie Ostwald und Grete Neustadt.

