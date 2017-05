HC Rödertal in Nürtingen Beim Tabellendritten gibt es am Sonnabend keine Geschenke.

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Am Sonnabend wartet auf den HC Rödertal eine ganz schwere Aufgabe. Es geht dabei um die Platzierung in der Meisterschaft. Der HCR hat nochmals eine weite Reise bis nach Baden-Württemberg vor sich. Gastgeber ist der Tabellendritte, die „Neckartweets“ von der TG Nürtingen. Die Ausgangslage für die Rödertalbienen ist eindeutig: Nur mit einem Sieg haben sie noch minimale Chancen auf Platz drei – und auch dafür benötigen sie Schützenhilfe.

Während die ersten beiden Plätze an den bereits feststehenden Zweitligameister Bensheim/Auerbach und Rosengarten-Buchholz vergeben sein dürften, bewerben sich noch vier Teams um Platz drei. Dabei hat Nürtingen mit drei Punkten Vorsprung bei noch zwei ausstehenden Spielen die besten Karten. Die dahinter liegenden Mannschaften von Beyeröhde, Rödertal und Halle-Neustadt müssen beide Spiele gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass die „Neckartweets“ gegen die Rödertalbienen verlieren und auch in ihrem letzten Spiel noch einen Punkt einbüßen.

Nürtingen ist neben Rosengarten die Mannschaft der Rückrunde. Hatte man das von den Norddeutschen als Absteiger aus der 1. Bundesliga noch erwartet, so kommt der Höhenflug der Süddeutschen doch überraschend. Der Erfolg der Nürtingerinnen ist mit zwei Namen eng verbunden. Einmal ist es Trainer Stefan Eidt, der die Mannschaft vor zwei Jahren in die 2. Bundesliga führte und zum anderen Spielmacherin und Torjägerin Verena Breidert.

Eidt bezeichnete die 37-Jährige zu Recht als „Lebensversicherung“ seines Teams. Die Torschützenbeste des Vorjahres (294 Tore) liegt auch aktuell mit 213 Treffern wieder auf Platz eins. Hatte sie vor der Saison noch überlegt, ob sie noch ein Jahr dranhängen soll, so sieht man, wie wichtig Breidert für ihre Mannschaft als Führungsspielerin ist. Gemeinsam mit Lea Schuhknecht bildet sie das torgefährlichste Angriffsduo der Liga.

HCR-Trainer Karsten Moos weiß um die Schwere der Aufgabe. Die letzten Spiele gegen die Topteams der Liga haben gezeigt, dass seine Mädels auch auswärts in der Lage sind, erfolgreich zu bestehen. Außerdem gab es im Hinspiel einen 25:23-Sieg für die Rödertalbienen. Die Partie in Nürtingen kann ab 19.30 Uhr wie gewohnt per Liveticker verfolgt werden. (az)

