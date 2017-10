HC Rödertal hält lange mit Zur Halbzeitpause gelingt dem Team von Coach Karsten Knöfler ein Remis. Doch am Ende gibt es eine deutliche Heimniederlage.

Tamara Bösch vom HC Rödertal kommt hier frei zum Wurf und erzielt eines ihrer insgesamt drei Tore gegen Leverkusen. © Henry Lauke

Der HC Rödertal hat auch sein zweites Heimspiel gegen die Werks-Elfen von Bayer Leverkusen mit 17:28 (10:10) verloren, dabei aber eine starke Leistung gezeigt. Zunächst erlebten die 732 Zuschauer in der gut gefüllten Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf eine enge und packende Partie mit ständigen Führungswechseln. Doch nachdem Tamara Bösch den HCR in der 37. Minute mit 14:13 in Führung gebracht hatte und Sarolta Selmeci kurz danach eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte, brachen die Rödertalbienen ein und verloren am Ende deutlich.

Karsten Knöfler, der Cheftrainer des HC Rödertal, setzte zunächst auf die gleiche Sieben, die schon vor Wochenfrist gegen Dortmund beginnen durfte und ihre Sache durchaus ordentlich machte. Die Gäste aus Leverkusen erwischten jedoch den besseren Start und konnten sich nach fünf Minuten auf 4:1 absetzen. Zwischenzeitlich verkürzte Stefanie Hummel – mit vier Toren diesmal die erfolgreichste Biene – auf 1:2. Den Bienen war jedoch die Nervosität vor heimischer Kulisse anzumerken.

Leverkusen mit dem besseren Start

Nachdem die Mannschaft von Bayer-Trainerin Renate Wolf loslegte wie die Feuerwehr, ahnten viele Fans bereits nichts Gutes. Doch die Rödertalbienen stabilisierten sich und konnten sich immer besser auf das Angriffsspiel von Bayer Leverkusen einstellen. Spätestens nach knapp zehn Minuten waren die Bienen in der Partie, als erneut Stefanie Hummel den 3:4-Anschlusstreffer erzielte. Beide Defensiven dominierten nun die Partie.

Im Angriff schlichen sich nach dem starken Beginn nun auch bei den Gästen einige Fehler ein. Wenn den Werks-Elfen doch mal ein Torwurf gelang, war bei der gut agierenden HCR-Torfrau Ann Rammer Endstation. Die Bienen waren sichtlich bemüht, auch im Angriff mehr Akzente zu setzen. Nach 25 Minuten erzielte Kathleen Nepolsky den Ausgleich zum 8:8. Spätestens nach dem 9:8-Führungstreffer durch Stefanie Hummel stand die Halle Kopf und die Mannschaft von Karsten Knöfler wurde von ihren Fans frenetisch angefeuert. So ging es nach den ersten 30 Minuten vollkommen leistungsgerecht mit einem 10:10 in die Halbzeitpause.

Nach dem Anwurf gingen die Rödertalbienen mit ihrem ersten Angriff in Halbzeit zwei direkt wieder in Führung. Doch dann kam es zum Bruch im Spiel des HC Rödertal. Durch technische und individuelle Fehler sowie teilweise Pech kamen die Werks-Elfen zu einfachen Tempo-Gegenstößen und konnten sich in der Folgezeit mit einem 10:0-Lauf absetzen. In dieser Phase brachen die Bienen völlig ein.

Alle Gegenmaßnahmen verpuffen

Alle Gegenmaßnahmen von Bienentrainer Karsten Knöfler verpufften. Weder ein Time-out in der 41. Minute beim Stand von 14:17 noch die Umstellung auf eine 5:1-Abwehr zeigten Wirkung. Nur die zwischenzeitlich eingewechselte Nele Kurzke konnte noch schlimmeres verhindern. Endlos erscheinende 16 Minuten vergingen, ehe die Bienen ihr 15. Tor erzielten. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel beim Stand von 15:23 allerdings schon so gut wie entschieden. In der 57. Minute traf die erst 16-jährige Julia Mauksch zum 16:26. Das war ihr erstes Saisontor in der Frauen-Bundesliga. Am Ende verloren die Bienen mit 17:28. Sally Potocki (6/2 Tore) und Jennifer Rode (6/1 Tore) waren die besten Torschützinnen auf der Seite von Bayer Leverkusen.

HCR-Coach Karsten Knöfler meinte danach: „In der ersten Hälfte machen wir vielleicht fünf technische Fehler und in der zweiten gefühlte 20. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir die zweite Halbzeit mit 7:18 verlieren. Wir müssen dran bleiben und versuchen, die Fehler in unserem eigenen Spiel weiter zu minimieren. Das hat dieses Mal immerhin bis zur 40. Minute gut funktioniert. Natürlich ist das Niveau in der 1. Liga Neuland für viele meiner Spielerinnen, aber dass wir so einbrechen, das darf nicht passieren.“

Trainerkollegin Renate Wolf erklärte: „Wir haben aus einer guten Abwehr heraus mit viel Tempo nach vorne gespielt. Unser 3:0-Lauf nach 40 Minuten war heute der Knackpunkt. In dieser Phase haben wir das Spiel gewonnen.“ Knöfler freute sich nach dem Abpfiff immerhin über die Begeisterung in der Halle. „Ich möchte mich nochmals bei den Fans bedanken. Es war erneut eine super Stimmung und das Publikum hat meine Mannschaft nach vorne gepeitscht.“ Nun folgt eine längere Pause. Das nächste Pflichtspiel findet erst am 11. November um 19 Uhr in Göppingen statt.

zur Startseite